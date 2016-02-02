Siirt'te "Kaliteli ve Profesyonel Hizmet" eğitimi

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi bünyesindeki çalışanların vatandaşlara daha kaliteli bir hizmet vermesi amacıyla hazırlanan eğitim seminerlerine başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye konferans salnunda, belediye çalışanlarının vatandaşa daha iyi bir hizmet sunması için hazırlanan "Kaliteli ve Profesyonel Hizmet" eğitiminin verilmeye başlandığı belirtildi.

Eğitimin ilk olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanı Tekniker Devrim Gündüz tarafından "Resmi Yazışmalarda Esas ve Usuller Hakkında Yönetmenlik" konusunda müdürlük bünyesindeki çalışanlara verildiği belirtilen açıklamada, seminerlerin diğer birimlerdeki tüm çalışanlara verileceği ifade edildi.



