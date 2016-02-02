Siirt'te "Paralel Devlet Yapılanması"na yönelik operasyon

SİİRT (AA) - Siirt'te "Paralel Devlet Yapılanması"na yakınlığıyla bilinen bazı yurt ve eğitim-öğretim kurumlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bulunan "Paralel Devlet Yapılanması"na yakın olduğu bilinen yurt ve eğitim-öğretim kurumlarına, vergi kaçırıldığı iddiası ve diğer bazı hususlarla ilgili eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, söz konusu binalarda arama işlemleri sürüyor.



