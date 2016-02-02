Terör mağdurlarına ve sığınmacılara uzanan şefkat eli

SİİRT (AA) - Siirt'te bir grup üniversite öğrencisinin, terör mağduru aileler ile ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılar için sosyal medya aracılığıyla yürüttükleri yardım kampanyasına ülkenin dört bir yanından hayırseverler katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Siirt Gençlik Merkezlerinde bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencilerinin başlattıkları "Isınan Bedenler Gülümseyen Yüzler" projesi kapsamında toplanan yardımların Cizre ve Silopi'den gelen terör mağdurlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Türkiye genelinde sosyal medya aracılığıyla "Gençlerin iyilik ağacı gönüllülerin parmak izleriyle büyür" sloganıyla sürdürülen kampanyaya kentteki hayırseverlerin de katkı sağlamasına aracılık eden öğrenciler, topladıkları malzemeleri Gençlik Merkezi'nde mağdur aileler için paketliyor.

Özellikle ihtiyaç sahiplerinin kışlık giyim ve ayakkabı ihtiyacını karşılamayı isteyen gençler, 2 bin kişiye yardım elini uzatmayı hedefliyor.

- "Ülkenin her yerinden destek geliyor"

Gençlik Merkezi Müdürü İrfan Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenecek törenle yardımları dağıtmaya başlayacaklarını söyledi.

Projenin Siirt'te öğrenim gören üniversite öğrencileri tarafından başlatıldığına işaret eden Tekin, "Şu an 600'e yakın bir paketimiz hazır. Bu rakamı 2 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Kampanyamız devam ediyor, iş adamlarımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

Siirt Üniversitesi öğrencisi Gökhan Demir de yardım kampanyasını sosyal medyada üzerinden aktif bir şekilde yürüttüklerini anlattı.

Kampanya sayesinde Karabük'ten kendileriyle irtibata geçen bir grup gençle görüştüklerini ve önemli miktarda yardım malzemesinin kente ulaştırıldığını dile getiren Demir, "Siirt'e ülkenin batısından doğusuna çok farklı kentlerden yardımlar gönderiliyor. Gelen yardımlar içerisindeki kıyafetleri, yaş, cinsiyet ve bedene göre ayırarak paketliyoruz. Böylece ihtiyaç sahiplerine doğru yardımaların ulaşmasını sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Öğrencilerden İbrahim Çakır ise Siirt Valiliğinin de desteğini aldıklarını, sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Çakır, mağdur ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kampanyanın tanıtımına da ağırlık verdiklerini, örnek projelerin hayata geçirilmesinin, insanların eksiklerinin karşılanmasına vesile olacağını kaydetti.