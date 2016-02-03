Ak Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in Boyabat ziyareti

SİNOP (AA) - AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat'taki çeşitli yatırımları inceledi.

Beraberinde Belediye Başkan Vekili Kadir Çeltikçi, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız ve belediye meclis üyeleri bulunan Maviş, yapımı süren gençlik merkezi, devlet hastanesi inşaatı, Durağan-Boyabat-Sinop çevre yolundaki çalışmaları inceledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Maviş, tüm yatırımların planlanan sürede tamamlanacağını ifade etti.

Maviş, Boyabat Gençlik Merkezi ziyaretinde kulüp çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı, buradaki gençlerle sohbet etti. Boyabat Gençlik Merkezi çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Maviş, daha sonra Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesini ziyarat etti. Hastane personeli ve hastalarla sohbet eden Maviş, Boyabat 75 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı inceleyip Başhekim Nazım İnebeyli'den bilgi aldı.

Maviş, Milletvekili Mehmet Ersoy ve eski milletvekillerine Boyabat'a kazandırdıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Çevre yolunin altyapı çalışmalarının tamamlandığını, 2016 yılı içerisinde hizmete gireceğini bildiren Maviş, "Gençlik Merkezimizde de gençlerimizle birlikte olduk. Çok güzel bir hizmet olmuş. Boyabat'ımız çok daha güzel hizmetleri hakediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde belediye başkanımızla, teşkilatımızla, kamu yönetimimizle el ele birlikte çok daha güzel hizmetleri yapacağız" dedi.

Boyabat için doğalgaz harita etüt kamulaştırma ihalesi yapıldığını, 34 gün sonra itirazlar olmadığı takdirde kesinleşeceğini anlatan Maviş, "2017 yılının başında da 47 kilometrelik hatta doğalgaz boru hattı döşeme ihalesi yapılacak ve inşallah 2018 yılında Boyabat doğalgaza kavuşmuş olacak" ifadesini kullandı.

