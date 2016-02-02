Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üniversite ile ortak çalışma yapacak

SİNOP (AA) ? Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Asak, ilçe ve şube müdürlerinin de katılımı ile Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın'ı ziyaret etti.

Asak, kentin tarım ve hayvancılığına ilişkin üniversite ile yapılabilecek ortak çalışmaları değerlendirmesi amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bunun önemli bir başlangıç olduğunu dile getiren Asak, konuşulan konuların ileride uygulanabilecek projeler için bir fikir, bir ışık olacağını kaydetti.

Rektör Dalgın ise üniversite olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ulusal ve uluslararası olmak üzere ortak projeler yapılması, bilgilendirici sempozyum ve konferansların düzenlenmesi gibi faaliyetlerin yanı sıra üniversitenin imkanlarının kullanılabilmesi yönünde her türlü desteği verebileceklerini ifade etti.