Sinop'ta toprak kayması

SİNOP (AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle 1 ev yıkıldı, 2 ev boşaltıldı.

İlçede dün gece başlayan şiddetli yağışın ardından Turhan köyünde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu Cemal Çağlayan'a ait 2 katlı bir ev yıkıldı. İki evin tehlike oluşturması nedeniyle boşaltıldığı köyde 2 ahırda hasar oluştu. İlçe merkezi ile köy arasındaki ulaşımı sağlayan yolda da yer yer çökmeler meydana geldi.

Türkeli Kaymakamı Aydın Göçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde büyük maddi hasar söz konusu olduğunu söyledi. İnşaat halindeki bir evin kullanılamaz hale geldiğini aktaran Göçer, "Boşaltılan evlerin durumunu belirlemek için AFAD ile irtibata geçtik, yarın yetkililer gelecek. İncelemelerde bulunacak ve rapor düzenleyecekler. Evde kalınıp kalınamayacağına karar verilecek" dedi.

Bu yıl yoğun kar yağışının ardından havaların aniden ısınması ve yağmur ile toprağın yumuşadığını anlatan Göçer, "Arazinin eğimli olması ilçemizde sık sık böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızın sabırlı olmalarını, böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında hızlı şekilde bizi bilgilendirmelerini istiyoruz. Kaymakamlık olarak zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için de elimizden gelen desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Evi boşaltılmasına karar verilen Hamdi Bozkurt'un yeğeni Yaşar Bozkurt, sabah saatlerinde bir gürültü duyduğunu belirterek, "Ne olduğuna bakmak için dışarı çıktığımda toprak kaymaları olduğunu gördüm. Köyümüzde gece saatlerinde de bir ev yıkıldı, daha sonra burada toprak kayması oldu" diye konuştu.

Evi boşaltılan Cemal Çağlayan ise 2012 yılında evinin üst tarafında küçük çaplı toprak kayması meydana geldiğini, bunu dilekçe ile gerekli mercilere ilettiğini kaydetti.