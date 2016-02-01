Türkeli'de toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahı belirlendi

SİNOP (AA) - Türkeli'de toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahları belirlendi.
Türkeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede 2016 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahının belirlendiği belirtildi.
Halkın ihtiyaçlarını gidermesinde aksaklık yaşatmayacak şekilde güzergahların belirlendiği anlatılan açıklamada, "Toplantı yerinin Gemiyanı Mahallesi Köprübaşı mevkisi, yürüyüş güzergahı olarak Erdembey Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi, miting alanı olarak da Tümerkan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alan, Cumhuriyet Meydanı olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.