Vali Çetinkaya'dan yaralı askerin ailesine ziyaret

SİNOP (AA) - Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya, Cizre'deki terör operasyonu sırasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Murat Batı'nın ailesini ziyaret etti.

Vali Çetinkaya, Batı'nın Gerze ilçesine bağlı Başsökü köyünde ikamet eden annesi Nazile ile babası İbrahim Batı'yı ziyaret ederek, 12 Ocak'ta Cizre'deki terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralanan çocukları için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baba Batı, oğlunun Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı'ndaki tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ziyarete İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Jandarma Albay Şefaattin Serten, Kaymakam Bülent Bayraktar, İl Emniyet Müdürü Yusuf Biner, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı da eşlik etti.