Yıldız ve küçük erkekler milli takım sporcuları Vali Çetinkaya'yı ziyaret etti

SİNOP (AA) ? Voleybol Federasyonunun 2015?2016 faaliyet programında yer alan yıldız ve küçük erkekler milli takım gelişim kampı, Gerze ilçesinde devam ediyor.

Erkek Milli Takımlar Baş Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu ve sporcular, Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti. Vali Çetinkaya, ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, sporculara ve yöneticilere başarı diledi.

Bedestenlioğlu ise yaklaşık 10 gündür Gerze'de kamp yaptıklarını, başta İl müdürü olmak üzere ilçe müdürü ve Gerze Belediye Başkanının kendilerine büyük destek sağladıklarını söyledi. Bedestenlioğlu, "Özellikle spora destek veren sayın valimizi ziyaret ettik. Spor adına turizm adına bize yaptıkları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyarete Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile yöneticileri de katıldı.

Öte yandan 80 sporcunun yanı sıra 10 antrenör, 1 kondisyoner, 2 fizyoterapistin katıldığı kampın 5 Şubat'a kadar devam edeceği öğrenildi.