Silopi patlayıcılardan arındırılıyor

ŞIRNAK (AA) - PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların tamamlandığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde tuzaklanan patlayıcıların imhasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Şehirlerde kurdukları barikatlar, kazdıkları çukurlar ve tuzakladıkları patlayıcılarla yaşamı hiçe sayan teröristlere yönelik 14 Aralık'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında asker ve emniyet unsurlarınca başlatılan "Şehit Polis Muhammet Onur Operasyonu" başarıyla tamamlandı. İlçenin teröristlerden temizlenmesiyle 19 Ocak'tan itibaren 05.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Günlük yaşamın normalleşmenin sağlandığı ilçede, teröristlerin çeşitli yerlere tuzakladığı patlayıcıların imhası, vatandaşların ihbarı ya da güvenlik güçlerinin tespitiyle sürüyor.
Tuzaklanan el yapımı patlayıcılar, ilçe merkezine uzak boş alana götürülerek kontrollü şekilde imha ediliyor.
Güvenlik güçlerinin bölgenin, büyük çoğunluğu imha edilen patlayıcılardan tamamen arındırılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.