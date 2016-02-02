Silopililer yaşamın normale dönmesinden memnun



ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatandaşlar güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla sağlanan huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdürmekten büyük memnuniyet duyuyor.

PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen "Şehit Polis Muhammet Onur" operasyonu ile teröristlerden arındırılan ilçede, kazılan çukurlar kapatıldı, kurulan barikatlar kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince teröristlerin ev, iş yeri ile yollara tuzakladığı el yapımı patlayıcılar tespit edilerek, etkisiz hale getiriliyor.

Terör örgütü mensuplarından arındırılan ilçede, 19 Ocak'tan itibaren 05.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Huzurun sağlandığı Silopi'de terör saldırılarının izleri siliniyor. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için rahat bir şekilde alışveriş yaparken, iş yerini açan esnaf da satış yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Vatandaşlar boş zamanlarında ise pastane ve kahvehanelerde bir araya gelerek, sohbet ediyor.

Esnaf Mesut Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırılarının ilçeye verdiği zararı işaret ederek, huzur ve güvenliğin sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehmuz Çiftçi ise yaşanan olaylar sırasında büyük endişe duyduklarını ifade ederek, "İnşallah bir daha o günleri yaşamayız. Devletimiz, zarar gören esnafa destek sunmasını istiyoruz" dedi.

İsa Bozgeyik de huzura kavuştukları için mutlu olduklarını belirtti.

Tatlı ustası Mehmet Kaynar da ilçede yaşamın normale döndüğünü kaydetti.