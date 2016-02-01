Adalet Mensupları Derneği'nde genel kurul

SİVAS (AA) - Sivas Adalet Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurul yaptı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki bir lokantada gerçekleşen genel kurulda konuşan dernek başkanı Zekeriya Duman, adliye çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında dernek olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını ifade etti.

Derneğin sosyal projelere imza attığını aktaran Duman, "Sivas Adliye Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak adliye çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun yükseltilmesi ve iş stresinin azaltılması amacıyla çeşitli gece ve organizasyonlar yapıyoruz. 2016 yılı içerisinde de dernek olarak dergi çıkararak adliyemizdeki faaliyetlerinde kamuoyuna duyurulmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarının okunduğu genel kurulda mevcut yönetim güven tazeledi.