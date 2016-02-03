Bağlama ustasının "vergi muafiyeti" zaferi

SİVAS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Sivas Vergi Mahkemesi, bağlama ustası Şentürk İyidoğan'ın açtığı dava kapsamında, bağlama imalatının vergiden muaf tutulmasına karar verdi.

El dokuma işleri, bakır işlemeciliği gibi bazı el sanatlarının vergiden muaf tutulması, bağlama imalatının ise bunun dışında olması nedeniyle Sivas Vergi Mahkemesine başvuran İyidoğan, davayı kazanarak bağlama ustalarının vergiden muaf tutulmasının yolunu açtı.

2012 yılından bu yana yaklaşık 15 bin lira vergi ödediğini belirten İyidoğan, bu kararla emsal oluşturacak davayı kazandı.

Mahkeme kararında, "Davacı tarafından gerçekleştirilen bağlama imalatı faaliyetinin Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri bulunan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarından biri olarak esnaf muaflığı kapsamında bulunduğu sonucuna ulaşıldığından tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunamamıştır" ifadesine yer verildi.

İyidoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkeme kararıyla Türkiye'de ilk kez bağlama imalatının resmiyet kazandığını söyledi.

Dört yıl önce çıkarılan kararnameye göre kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık gibi geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenlerin vergi muafiyetinden yararlandığını hatırlatan İyidoğan, "Çok geç olsa da mahkemenin verdiği kararla bağlama imalatına vergi muafiyet belgesi verilmiştir" dedi.

İyidoğan, bağlama yapımının geç de olsa mahkeme kararıyla bu statüde yer almasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

- "El emeğiyle bağlama yapanlar vergiden muaf sayılacak"

El emeğiyle bağlama yapanların bundan böyle vergiden muaf sayılacağına dikkati çeken İyidoğan, şöyle konuştu:

"Amacımız vergi vermemek değil, biz demiyoruz ki seri imalatta çalışanlar, büyük şehirlerde günlük 300-500 bağlama çıkaranlar vergiden muaf olsunlar, onlar tabii ki vergisini versinler. Ama bizim gibi kendi yaptıkları ürünleri satıp buradan geçimini sağlamaya çalışanların vergiden muaf olmasını istiyorduk."

Birçok insanın Anadolu topraklarında 12. yüzyıldan beri çalınan bağlamayla büyüdüğünü anlatan İyidoğan, bu enstrümanın yaşatılması için mücadele etmeye her zaman hazır olduklarını kaydetti.

İyidoğan, bağlamaların geleneksel şekilde yapımının devamı için önemli bir dava kazandığını sözlerine ekledi.