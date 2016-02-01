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Cizre'deki terör saldırısı

Cizre'deki terör saldırısı
Cizre'deki terör saldırısı
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- Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Ömer Güney, Sivas'ta toprağa verildi - Şehidin dayısının oğlu ve Cizre'de görevli özel harekat polisi Serdar Yılmaz: "Kardeşim ölmedi, ağlamayın, vatan hainlerini sevindirmeyin"

SİVAS (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit olan özel harekat polisi Ömer Güney (24) Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini, babası Sami Güney, polis şapkası takan annesi Sevil ve kardeşi Elif, akrabaları, Sivas Valisi Alim Barut ve diğer yetkililer karşıladı.

Şehidin bazı yakınları Cizre'de özel harekat polisi olarak görev yapan dayısının oğlu Serdar Yılmaz'a sarılarak gözyaşı döktü. Yılmaz, ağlayan yakınlarını "Kardeşim ölmedi, ağlamayın, vatan hainlerini sevindirmeyin" diyerek teskin etmeye çalıştı.

Helallik alınması için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki baba evine götürülen şehit polis Güney için ikindi vakti Ulu Cami'de tören düzenlendi. Güney'in cenazesi, gözyaşları arasında Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis şehitliğinde toprağa verildi.

Bu arada şehidin mezarına görev arkadaşlarından bazılarının elle toprak attığı görüldü.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Alim Barut, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Habip Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır, Belediye Başkanı Sami Aydın, Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Özel harekat polisi Ömer Güney, görevli olarak gittiği Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.


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