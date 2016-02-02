Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Buruk:

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Yeni oyuncuların adaptasyonu ve fiziksel açıdan gelişimleri iyi duruma geldi. İnşallah Osmanlıspor maçı bizim için yeniden bir başlangıç olacak" dedi.

Buruk, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer konusunda hücum hattına kaliteli bir futbolcu almak istediklerini, görüştükleri oyuncular olduğunu ancak çıkan sorunlar nedeniyle bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Transferin son gününde Gökhan Süzen'i kadrolarına kattıklarını ifade eden Buruk, takıma yeni katılan futbolcuların ekibe uyum sağlamaya başladığını belirtti.

Tokatspor ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasında maç eksiği olan futbolculara şans verdiğini dile getiren Buruk, "Bu da çok faydalı oldu. Elimizdeki oyuncular çok değerli, hepsini hem fiziksel hem kafa olarak daha iyi duruma getirip çok daha iyi bir Sivasspor ortaya koymamız gerekiyor" diye konuştu.

Takımdaki eksiklikleri bildiklerini ve bunların üzerine daha çok çalışmaya başladıklarını vurgulayan Buruk, şunları kaydetti:

"Hep aynı şeyleri söylüyoruz, sezon başından beri şanssızlıktan yakınıyoruz. Fazla pozisyona giriyoruz ama kazanamadığımız çok maç var, bunu biraz daha dengelememiz gerekiyor. O yüzden özellikle savunma hatalarımız daha çok ön plana çıkıyor. İyi hücum yapıyoruz ama hücum yaparken de verdiğimiz açıklar rakiplerimizin bizi cezalandırmasına yol açıyor. Aslında baktığımızda kalemize 2-3 kez geliyorlar ve bunlar golle sonuçlanıyor. Bazen bizim 15-20 kere gittiğimiz oluyor ve bunların karşılığını alamıyoruz. Bu anlamda dengeli oyun bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır diye düşünüyorum. Yeni gelen oyuncuların adaptasyonu ve fiziksel açıdan gelişimleri iyi durumda. İnşallah Osmanlıspor maçı bizim için yeniden bir başlangıç olacak."

Öte yandan, ısınma hareketleriyle başlayan ve kuvvet çalışmasıyla süren antrenmana, kırmızı-beyazlı ekibin dün renklerine bağladığı savunma oyuncusu Gökhan Süzen de katıldı.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Aatif Chahechouhe ve Djakaridja Kone ile Erkan Kaş katılmazken, Yiğit İncedemir ise takımdan ayrı koştu.