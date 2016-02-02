Medicana Sivasspor'da transfer





SİVAS (AA) - Medicana Sivasspor, son olarak Gaziantepspor'da kiralık olarak oynayan Beşiktaşlı defans oyuncusu Gökhan Süzen'i transfer etti.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kırmızı-beyazlı ekip, transferin son gününde Gökhan Süzen'i renklerine bağladı.

Sol bekte görev yapan 29 yaşındaki Gökhan Süzen, Medipol Başakşehir, Alibeyköyspor, Beşiktaş ve Gaziantepspor takımlarının formalarını giydi.

Kariyerinde 138 Süper Lig ve 23 Türkiye Kupası maçına çıkan Gökhan Süzen, bu müsabakalarda 3'ü kupada olmak üzere 6 gol kaydetti.





- Yekta Kurtuluş'un sözleşmesi feshedildi





Medicana Sivasspor, sezon başında Galatasaray'dan renklerine kattığı Yekta Kurtuluş'un da sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş, kırmızı-beyazlı formayı 9'u ligde 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 10 kez giydi.