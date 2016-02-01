Şarkışla'da kan bağış kampanyası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.
PTT binası önünde Kızılay'a ait kan bağışı otobüsünde gerçekleşen kampanyaya Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, gaziler, belediye çalışanları ve basın mensupları da destek verdi. Oğuz kan bağışının önemine dikkati çekerek, kanın hayat kurtardığını söyledi.
Kızılay Şarkışla Şube Başkanı Yavuz Şükrü Yılmaz ise ilçedeki kan bağışı kampanyasının 5 Şubat'a kadar devam edeceğini belirterek kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.