Sivas'ta EKPSS'ye hazırlık kursu düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından ağır ruhsal bozuklukları olan hastalara yönelik Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS ) hazırlık kursu düzenlendiği bildirildi.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Numune Hastanesi ve İl Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen EKPSS kursu, matematik, Türkçe, coğrafya ve tarih derslerini kapsıyor.
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi sorumlusu İsmail Yıldız, kursa merkeze kayıtlı hastaların ve ağır ruhsal bozukluğu bulunan vatandaşların katılabileceklerini belirtti.
Yıldız, 2014 yılında yapılan EKPSS'de merkeze kayıtlı 2 üyenin Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosuna atamasının yapıldığını anımsattı.
Merkezin 16 üyesinin katıldığı ve 25 Ocak'ta başlayan kurs, hafta 4 gün gerçekleştiriliyor.