Sivas'ta Şubat ayında 4 oyun sahnelenecek

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu'nun (SDT) bu ay dört oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkacağı bildirildi.

SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şubat ayının ilk perdesi "Nikah Kağıdı" adlı komedi oyunuyla açılacak. 4-6 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek komedi oyununun ardından 11-13 ve 25-27 Şubat tarihlerinde "Kanlı Düğün" adlı oyun, izleyicilerin beğenisine sunulacak.

SDT, 18-20 Şubat'ta ise 2015-2016 tiyatro sezonuna iddialı bir başlangıç yaptığı, tiyatro dünyasında bir klasik olan, Fernando Arrabal'ın yazdığı "Üç Tekerlekli Araba" adlı oyunla perde açacak.

Şubat ayının her haftasında farklı oyunlar sergileyecek olan SDT, çocuklar için ise 17 Şubat ve 24 Şubat'ta "Bremen Mızıkacıları" adlı çocuk oyunuyla minik seyircilerin karşısına çıkacak.