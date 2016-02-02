Sivas'tan kısa kısa

SİVAS (AA) - Şekerbank Sivas Şube Müdürlüğüne atanan Ali Galip Özçoban, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özçoban, ziyarette, Sivas'a atanmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kendisinin de Sivaslı olduğunu aktaran Özçoban, "Yıllardır sektörde çeşitli görevlerde bulundum. Tokat'tan sonra Sivas şube müdürlüğüne atandım. Banka olarak daha önce esnaf teşkilatıyla kredi protokolü imzalamıştık. Yeni bir çalışma yaparak esnaflarımıza faydalı olmak istiyoruz. 62 yıllık köklü tecrübesi ile Anadolu bankacılığı misyonunda faaliyet gösteren Şekerbank'ta hemşerilerime hizmet vermekten gurur duyacağım" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Köksal ise Şekerbank'ın esnafın desteklerden faydalanması için gerekli kolaylığı sağladığını kaydetti.

Daha önce banka ile yapılan "Kapımız Esnafa Açık" protokolünden esnafların imkanları ölçüsünde faydalandığını belirten Köksal, banka ile yapılan protokolün ve desteklerin devam edeceğini kaydetti.

- Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

Suşehri ve Gölova ilçelerinde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.Gölova ilçesinde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan baraj gölü soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Gölova Kaymakamı İsa Erat, ilçede zaman zaman kar yağışının etkili olduğunu ve son yılların en soğuk kış mevsiminin yaşandığını söyledi.Karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu ilçede kapalı köy yolu bulunmadığını belirten Erat, hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğünü kaydetti.Suşehri ilçesinde de soğuk hava etkisini sürdürüyor. Suşehri Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçede kar ve buz temizleme çalışması yaptı. Ekipler, özellikle kaldırımlarda oluşan buzları temizleyerek vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çalışma gösteriyor.