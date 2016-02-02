Yeşilay Sivas Şube Başkanı Akın, güven tazeledi

SİVAS (AA) - Yeşilay Sivas Şube Başkanlığına Bülent Akın'ın yeniden seçildiği bildirildi.
Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapılan 3. Olağan Genel Kuruluda, kurucu şube başkanı Bülent Akın yeniden başkanlığa seçildi.
Akın, burada yaptığı konuşmada, Sivas'ta yaklaşık 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini, önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti.
Yeni dönemde çalışmalarını artırarak devam edeceğini ifade eden Akın, desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.