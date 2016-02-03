Yurtta kış

SİVAS (AA) - Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 90 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 2, Divriği ilçesinde 1, Gürün'de 15, Hafik'te 2, İmranlı'da 24, Kangal'da 30, Suşehri'nde 2, Şarkışla'da 3, Ulaş'ta 7 ve Zara'da 4 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
Sivas İl Özel İdaresi'nin merkez ve ilçelerde 34 greyder, 11 dozer, 27 destek aracı, 20 yükleyici, 10 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 202 personel ile "Karla Mücadele Talimatnamesi" kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.