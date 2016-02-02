Acun Ilıcalı'dan Arda Turan yazısı

Acun Ilıcalı'nın, Fitbol dergisi için kaleme aldığı Arda Turan yazısı şöyle:

"Allah insana kalbine göre versin'in en güzel örneklerinden biridir Arda Turan... Kötülük nedir bilmez, yapılan kötülüklere anlam veremez, kendi gibi güzel arkadaşlarıyla güzel bir dünya kurmuştur kendisine. Şimdi o güzel dünyasında Messi’ler, Neymar’lar da var. Ben Arda’yı iyi futbolcu olduğu için değil, iyi insan olduğu için seviyorum.

Onun sadece futbolculuğuna odaklananlar, aslında onun ne kadar iyi bir insan olduğunu ıskalıyor.

"ARDA GİBİLERİ KOLAY KOLAY BULAMIYORUZ"

Arda’ya iyi futbolcu demek yetmez, Arda aynı zamanda çok iyi bir insan. Bunu söylüyorum çünkü böyle insanları hayatımızda kolay kolay bulamıyoruz. Biliyorum ki beni gerçek abisi gibi görüyor ve benim hep iyiliğimi, başarılı olmamı istiyor...

Arda, Atletico forması giyerken Milan, Chelsea, Olympiakos ve bir sürü deplasmana gittim. O Chelsea’ye golü attığı zaman kendim atmış gibi sevindim, gururlandım.

Biliyorum ki bizim her başarımızla o da gururlanıyor, kendi başarısı gibi görüyor.

"PARA, ŞÖHRET, GÜÇ HEPSİ BENCE İMTİHANDIR"

Para, şöhret, güç herkese gelebilir ama bence hepsi imtihandır. Arda Turan bunları masum dünyasına sokmayarak hepsine ne kadar layık olduğunu ispatlamıştır.

O bizi hep şaşırttı, hep mutlu etti. Yürüyecek daha çok yolu, kazanacak daha çok kupa ve alacak bir dolu ödül var.

Barcelona’da oynamak bana nasip olmadı. Kilo fazlam var diye bu şansı kaçırdım ama Arda’nın oynaması demek benim için tam bir telafi. Gerçi ben oynasam daha golcü olurdum ama onun da top saklaması benden iyi, şimdi hakkını verelim:)"