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Afgan çocuğun Messi hayali gerçek oluyor

Afgan çocuğun Messi hayali gerçek oluyor
Afgan çocuğun Messi hayali gerçek oluyor
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Afganistan Futbol Federasyonu (AFF), Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin, poşetten yaptığı Arjantin Milli Takımı formasıyla çekilmiş fotoğrafları internette yayılan Afgan çocuk ile nasıl ve nerede bir araya geleceğinin 5 güne kadar belli olacağını açıkladı.

KABİL - AFF Başkanı Keramuddin Kerim, Lionel Messi’nin, Afgan hayranı Murtaza ile İspanya veya Afganistan dışında bir ülkede görüşeceğini belirterek, "Bildiğimiz kadarıyla Messi, güvenlik sorunları nedeniyle Afganistan’a gelmeyecek ama gelmek isterse Afgan hükümeti burada güvenliğini sağlayacak" dedi.

5 yaşındaki Murtaza'nın, FIFA Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan Messi ile görüşmesi için yol masraflarını bir Afgan telekomünikasyon şirketinin karşılayacağını belirten Kerim, yıldız futbolcunun fakir Afgan çocuğa yardım edeceği sözünü verdiğini bildirdi.

Bir hafta önce, üstünde 'Messi' ve '10' yazan, poşetten yapılmış Arjantin Milli Takımı formasıyla çekilen fotoğrafları sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla yayılan Murtaza'nın, hayranı olduğu Messi ile tanışması için girişimler başlatılmıştı.

Afganistan'ın Gazni vilayetindeki Caguri ilçesinde yaşayan Murtaza, fotoğraflarının internette yayılması sonrası "poşetten Messi forması giyen çocuk" olarak ünlenmişti. Murtaza daha sonra babası ile başkent Kabil’e giderek Afgan yetkililerle bir araya gelmişti. (AA)


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