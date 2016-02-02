Ahmet Nur Çebi: Kupa bizim olacak

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda Torku Konyaspor ile eşleşen Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çeyrek finale kalan takımların zor koşullardan geçerek bu hakkı yakaladığını belirterek, "Hepsi bizim için önemli rakiplerdi. Büyük veya küçük rakip diye kura çekmedik. Bir eşleşme gerekiyordu böyle çektik" dedi.

Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşme olasılıklarına değinen Ahmet Nur Çebi, "Umarım güzel derbi olur. Kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz. Kupa bizim olacak. Fenerbahçe maçını da aşarak finali bir takımla oynamayı arzu ediyoruz. Bunun da böyle olacağına inanıyoruz. İnandığımız takdirde o takımı seçmişsin, bu takımı seçmişsin; o renkte takım çıkmış, bu çıkmış önemli değil. İsteyeceksiniz ve alacaksınız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Ziraat Türkiye Kupası'nın önemli olmadığı yönündeki açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, şöyle konuştu:

"Ekonomik olarak baktığımızda Aziz Bey'e katılıyorum. Ekonomik anlamda kulüplere pek katkısı yok. Ancak bu kulüplerin görevi, sadece ekonomiyi yürütmek değildir, Türk futboluna hizmet etmektir. Türk spor kamuoyunun ilgi ve alakasını futbola odaklamaktır. Manevi tarafından baktığınızda ben bu turnuvanın Anadolu'ya yayılan buram buram futbolun daha da ilgi çekebilmesi anlamında katkı vereceğini düşünüyorum. Aynı zamanda kamusal görevi de var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi seyretmeleri, onların takımlarıyla rekabet etmemizin muhakkak futbola ilgi ve alaka anlamında çok katkısı var. Bu tarafı bizim açımızdan ağır basıyor. Evet ekonomi zayıf, zararı da var ama maneviyatı açısında görevlerimizin içinde olduğunu düşünüyorum. Katkı vermek zorundayız, bunu da isteyerek ve zevkle yapıyoruz."

Aziz Yıldırım'ın havuz sistemiyle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çebi, "Ben başka camia adına yorum yapma hakkına sahip değil. Oradakiler böyle takdir edip, böyle yaparlarsa biz de o gün gereğini gerektiği gibi yaparız" değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın ligdeki iki maçının ertelenmesinin fikstüre etkisine değinen Ahmet Nur Çebi, "Handikap olacağını düşünmüyorum. Sürekli çalışıyoruz, iki kupa maçı da oynadık" diye konuştu.

Mayıs ayından sonra yönetimde olmayacağı yönündeki açıklamalarının olduğunun belirtilmesi üzerine Çebi, şunları söyledi:

"Mayıs ayına çok var. Benim proje olarak kafamı taktığım Beşiktaş'ın şampiyonluğu ve stadın bitmesi. Bir röportajımda birçok insanın yönetici olma hakkı olduğunu, onlara da yer ayrılması gerektiğini söyledim. Emaneti vereceğiniz kişiler önemli. Koşulları ve kişileri de iyi değerlendirmek gerekiyor. Beşiktaş'a hizmet edecek kişilerin gelmesi önemli."

ERGÜN: YİNE KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

Kupada Akhisar Belediyespor ile eşleşen Galatasaray'ın futbol direktörü Cenk Ergün de son 2 yılın kazananı olarak tekrar kupayı almayı istediklerini dile getirdi. Akhisar Belediyespor ile bir kez daha eşleştiklerini hatırlatan Ergün, "Böylece bir sezonda toplamda 6 maça ulaşacağız. Son 2 senenin şampiyonu olarak kupayı kazanmayı istiyoruz. Mücadeleyle geçecek çeyrek ve yarı final gözüküyor. Hedefimiz Antalya'da yine kupayı kaldırmak" diye görüş belirtti.

DÜRÜST: REKABETİ SICAK TUTMAMIZ LAZIM

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ise Türkiye Kupası'nın bütün Türkiye'yi kucakladığına dikkati çekerek, "150’den fazla takım yarıştı ve şu anda sonuna geldik. İyi bir eşleşme oldu, artık bekleyeceğiz. Bizim için mühim olan Ziraat Türkiye Kupası’nın değerini yükseltmek. Hep beraber bunun değerini yükseltip, kulüplerin buradan daha fazla imkan kazanmasını sağlayacağız. Onun için de bu rekabeti sıcak tutmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Dürüst, kupayı değerli kılmak için kulüplerden gelecek her türlü öneriye açık olduklarını ve organizasyonu daha iyiye taşımak için tedbirleri alacaklarını da dile getirdi.

Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe arasındaki eşleşmede Fenerbahçe seyircisinin deplasmandaki mücadeleye gidip gitmeyeceği sorusuna Ali Dürüst, "Özel bir durum olacağını zannetmiyorum. Geçen sene de Galatasaray eşleşmişti yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir maç olmuştu. Yine aynı şekilde oynanacak. Bir şey değişeceğini ben tahmin etmiyorum. İnşallah çok güzel maçlar oynanıp finale gideceğiz” şeklinde yanıt verdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın havuz sistemiyle ilgili açıklamalarına değinen Dürüst, şunları kaydetti:

"Havuzda olmanın bazı vecibeleri vardır. Kulüpler de buna taahhütte bulunmuşlardır. Biz büyük bir aileyiz. Bütün kulüplerin çıkarına olan tedbirler alınacaktır. Dolayısıyla bugün için böyle bir spekülasyon yapmak yanlıştır. Mühim olan o havuzun değerini yükseltmektir. El birliği ile onun değerini yükselteceğiz." (AA)