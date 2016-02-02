Akhisar Belediyespor'a Niasse piyangosu

İZMİR - 18 Nisan 1990 doğumlu Oumar Niasse, 15 Ağustos 2013 tarihinde sözleşme imzaladığı Akhisar Belediyespor'da bir sezon forma giydi. 1 Ağustos 2014'te 5.5 milyon Euro bonservisle Lokomotiv Moskova'ya giden Senegalli futbolcu, dün 18 milyon Euro karşılığında Everton'a transfer oldu.

FIFA kuralları uyarınca; bir futbolcunun 23 yaşını doldurduğu tarihe kadar forma giydiği kulüpler, oyuncunun yurtdışı transferleri sonucu elde edilen bonservis gelirinin yüzde 5'ini 'yetiştirme bedeli' olarak alıyor. Buna göre Niasse'nin eski kulüpleri US Ouakam, SK Brann ve Akhisar Belediyespor, flaş transferden toplam 900 bin Euro kazanacak.

Konunun takipçisi olduklarını söyleyen Akhisar Beledisyespor Kulübü Başkan Hüseyin Eryüksel, "Niasse bizden ayrıldığında eski kulüpleri otomatik olarak transferinden yüzde 5 pay almıştı. Oyuncu 23 yaşındayken bizim kadromuzda yer alıyordu. Bonservisten pay almamız gerektiğini düşünüyoruz. Niasse'nin menajeriyle temasları sürdürüyoruz" diye konuştu. Yılmaz Coşkun (DHA)