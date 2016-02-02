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Amedspor Başkanı: Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlayacağız

Amedspor Başkanı: Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlayacağız
Amedspor Başkanı: Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlayacağız
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşen Amed Sportif Faaliyetler'in Başkanı Ali Karakaş, "Geçen yıl Galatasaray'ı, bu sene de Bursaspor'u yeneceğimizi söylesek kimse inanmazdı. Fenerbahçe karşısında sahaya tur atlamak için çıkacağız" dedi.

DİYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in Başkanı Ali Karakaş, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe eşleşmesine şaşırmadığını belirterek, "Kurada takım şeçme şansımız yok ama Fenerbahçe'nin çıkmasının aynı bir özelliği var. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hemşerimizdir. Kendisini ve takımını en iyi şekilde burada ağırlamak istiyoruz" dedi.

Karakaş, Fenerbahçe karşısında tur atlama şansları olup olmadığı ile ilgili, "Geçen yıl Galatasaray'ı yeneceğimizi söylesek kimse inanmazdı. Bu sene de aynı şeyi Bursaspor için söylesek kimse inanmazdı. Ama ikisi de gerçekleşti. Her maç kendi özelliği içinde önemlidir. Kendi sahamızdaki maça odaklanarak burada güzel bir futbolu skora yansıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Amedspor Başkanı, maçın kendilerine ait Şilbe Spor Tesisleri mi yoksa Atatürk Stadyumu'nda mı oynayacağının henüz belli olmadığını vurgulayaerak, "Atatürk Stadyumu'na çürük raporu nedeniyle sadece 3 bin 500 seyirci alınabiliyor. Aynı seyirci kapasitesini bizim stadyum da alıyor. Kendi stadımızda oynamak istiyoruz. Ama o konuda daha karar verilmedi" dedi.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri

TEKNİK DİREKTÖR KÜÇÜKBAYRAK: KUPADA HİÇ YENİLMEDİK

Teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, yıldızlardan oluşan Fenerbahçe ile oynayacaklarını belirterek, "Yıldızlar topluluğuna karşı inanç ve özveri ile oynarsak bunu skora yansıtabileceğimizi de söyleyebilirim. Şimdiye kadar 9 maç yaptık ve hiç yenilmedik. İlk maçı kendi sahamızda oynayacağız. Umarım Diyarbakır'daki maçı kazanır, İstanbul'a avantajlı bir şekilde gideriz" şeklinde konuştu.

ERCÜMENT: HAYALİM FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAMAKTI

Sağ kanat oyuncusu Ercüment Balıkçı, Fenerbahçe gibi kadrosunda bir çok dünya yıldızını bulunduran Türkiye'nin en önemli takımlarından biriyle oynayacaklarını vurgulayarak, "Benim hayallerimden biri de Fenerbahçe'ye karşı oynamaktı, bu hayalimi gerçekleştirebilmek için bir fırsat oldu. Takım olarak herkes yine elinden gelen mücadeleyi, özveriyi gösterecektir. Bizim için de bu maçlar vitrin maçları olacak. İyi oynamamız gereken bir maç. Fenerbahçe'nin çıkmasını istiyorduk, istediğimiz gerçekleşti. Sıra artık bizde, Bursaspor'a karşı ciddi hazırlanıp başarı elde ettiysek Fenerbahçe'ye de o şekilde hazırlanacağız ve tur atlayan taraf olmak için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bir başarıya daha imza atmayı çok istiyoruz. İnanıyoruz buna. Hayırlısı olsun diyelim" ifadelerini kullandı. Ferit ASLAN-Selim KAYA (DHA)

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