Yerel Haberler

Amedspor-Fenerbahçe maçı seyircisiz!

Amedspor-Fenerbahçe maçı seyircisiz!
Amedspor-Fenerbahçe maçı seyircisiz!
A+ A-
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler'e 1 maç seyircisiz oynama ve 25 bin TL para cezası verdi. Diyarbakır temsilcisi, cezasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında (9-10-11 Şubat) çekecek. Amedspor oyuncusu Deniz Naki, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Disiplin Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar şöyle:
"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 28.01.2016 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,   

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarınca ideolojik propaganda yapılması nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 20.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Amedsporlu Deniz Naki: Yaşasın özgürlük

DENİZ NAKİ TEDBİRLİ OLARAK PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Amedspor'un deplasmanda 2-1 kazandığı Bursaspor maçı sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama sebebiyle Deniz Naki'yi, Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nin sevk raporu şöyle:
"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu DENİZ NAKİ'nin 31.01.2016 tarihinde oynanan BURSASPOR- AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrasında Facebook hesabından paylaştığı beyanları suretiyle "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ile 'ayrımcılık ve ideolojik propaganda yapması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. ve 42. maddeleri uyarınca 02.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Amedspor Başkanı: Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlayacağız

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri


    Radikale Devam Edin
    Spor Toto Süper LigOGBMP
    1 -

    Fenerbahçe

    		19144146
    2 -

    Beşiktaş

    		17132241
    3 -

    Galatasaray

    		1996433
    4 -

    Medipol Başakşehir

    		19103633
    5 -

    Torku Konyaspor

    		1995532
      Politika
      Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

      Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

      Ekonomi
      Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

      Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

      Dünya
      Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

      Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

      Hayat
      Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

      Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

      Türkiye
      Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

      Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

      Sinema
      Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

      Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

      Çevre
      Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

      Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting