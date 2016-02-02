Amedspor-Fenerbahçe maçı seyircisiz!

Disiplin Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararlar şöyle:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 28.01.2016 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarınca ideolojik propaganda yapılması nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 20.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

DENİZ NAKİ TEDBİRLİ OLARAK PFDK'DA

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Amedspor'un deplasmanda 2-1 kazandığı Bursaspor maçı sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama sebebiyle Deniz Naki'yi, Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nin sevk raporu şöyle:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu DENİZ NAKİ'nin 31.01.2016 tarihinde oynanan BURSASPOR- AMED SPORTİF FAALİYETLER Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrasında Facebook hesabından paylaştığı beyanları suretiyle "sportmenliğe aykırı açıklamaları" ile 'ayrımcılık ve ideolojik propaganda yapması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. ve 42. maddeleri uyarınca 02.02.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."