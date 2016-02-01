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Amedspor, Fenerbahçe veya Galatasaray'ı istiyor

Amedspor, Fenerbahçe veya Galatasaray'ı istiyor
Amedspor, Fenerbahçe veya Galatasaray'ı istiyor
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Bursaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek tur atlayan Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in oyuncuları, çeyrek finalde Fenerbahçe veya Galatasaray ile eşleşmek istediklerini söyledi.

DİYARBAKIR - Amed Sportif Faaliyetler takım kaptanı Şehmus Özer, Ziraat Türkiye Kupası’nda Bursaspor'u eleyerek çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Elde edilen başarının gurur verici olduğunu dile getiren Şehmus Özer, şöyle konuştu:
"Kupada çeyrek finale kalan ekiplerin büyük bölümü Türkiye'nin en iyi takımları arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş muhtemel rakiplerimiz olacak. Onlarla mücadele etmek gerçekten çok zor. Çünkü hepsinde de iyi oyuncular bulunuyor. Çeyrek finalde Fenerbahçe veya Galatasaray ile eşleşmek istiyoruz."

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Futbolculardan Abdullah Çetin de büyük başarılara imza attıklarını dile getirerek, "Başarımız tesadüf değil. Kupa maçlarında hiç yenilmeden bu aşamaya geldik. Medipol Başakşehir ile grupta oynadığımız son maçta da galibiyeti son dakikada yediğimiz gol ile kaybettik. Yarı finale yükselmek istiyoruz" ifadesini kullandı.   

Yusuf Yağmur ise rakip ayrımı yapmadıklarını ve önlerine çıkacak her takımı yenmek için mücadele edeceklerini kaydetti. Çeyrek finalde güçlü rakiplerle eşleşeceklerini işaret eden Yusuf, "Rakip ayrımı yapmıyoruz. Karşımıza çıkacak her takımı yenmek için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe veya Galatasaray ile eşleşmeyi arzuluyoruz" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak. (AA)

Bursa 1-2 Amedspor


    Radikale Devam Edin
    Spor Toto Süper LigOGBMP
    1 -

    Fenerbahçe

    		19144146
    2 -

    Beşiktaş

    		17132241
    3 -

    Galatasaray

    		1996433
    4 -

    Medipol Başakşehir

    		19103633
    5 -

    Torku Konyaspor

    		1995532
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