Amedspor'dan rest: Fenerbahçe maçına çıkmayız!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Başakşehir maçında taraftarların ideolojik propaganda yaptığı iddiasıyla Amedspor’a 1 maç seyircisiz oynama cezası verilmesine Diyarbakır temsilcisinden tepki geldi.

Hürriyet'in haberine göre; Kulüp Asbaşkanı Edemen, bu cezayı kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayarak, “Ceza kalkmazsa Fenerbahçe maçına çıkmayız. Bu konuyu yönetimde masaya yatırıp konuşuruz” dedi.

DEMİRÖREN İLE GÖRÜŞECEKLER

Nurullah Edemen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşmek için randevu talep ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Fenerbahçe maçını seyircisiz oynamamızı gerektirecek hiç bir şey yok. Bu ceza kalkmazsa seyircisiz bir şekilde sahaya çıkmanın bir anlamı yok. Eğer kupada Fenerbahçe ile eşleşmeseydik bize bu ceza verilmezdi. Rakibimizin belli olmasını beklediler ve bu cezayı verdiler. Böyle bir haksızlık ve adaletsizlik olmaz. Biz sahada eşit koşullar altında mücadele etmek istiyoruz. Tahkim Kurulu’nun bu haksızlığı ortadan kaldırmasını bekliyoruz."

CEZAYA NEDEN OLAN SLOGANLAR

Amedspor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda Medipol Başakşehir ile İstanbul’da oynadığı maçta taraftarların attığı ve 1 maç seyircisiz oynama cezasına neden olan sloganlar şöyle:

"Barikat burada dimdik ayakta.

Her yer Sur, her yer direniş.

Her yer Cizre, her yer direniş.

Çocuklar ölmesin maça da gelsin."