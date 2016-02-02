Antalyaspor'dan teşekkür ve özür

ANTALYA - Kulüp adına yazılı açıklama yapan Basın Sözcüsü Hasan Ali Ceylan, Konya'da oynanan Zirat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmayan ve müsabaka boyunca coşkulu tezahüratlarda bulunan taraftarlar teşekkür ettiklerini belirtti.

Taraftarların coşkusuna rağmen sahada beklenen sonucu alamadıklarına dikkati çeken Ceylan, takımın sağladığı birliktelik sayesinde layık olduğu yere en kısa sürede geleceğini vurguladı.

Takımı daha iyi noktalara getirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Ceylan, "Konya'da Antalyaspor'a olan sevginin bir kez daha sergilendiği mücadelede tribünleri doldurarak takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ediyoruz ve alınan sonuçla yaşattığımız hüzün için özür diliyoruz" ifadelerini kullandı. (AA)