Bayern Münih, Serdar Taşçı'yı renklerine bağladı

RADİKAL - Son dönemde adı bir çok kulüple anılan ve Rusya'nın Spartak Moskova Kulübü'nde forma giyen Türk kökenli oyuncu Serdar Taşçı, bundesliga şampiyonu Bayern Münih'e transfer oldu. Transferin bitmesine saatler kala gerçekleştirilen transferle Serdar Taşçı, sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Serdar taşçı transferini İnternet sitesinden taraftarına duyuran FC Bayern Münih Kulübü, 28 yaşındaki tecrübeli oyuncu Serdar Taşçı'nın anlaşma yapılan mukaveleyi Moskova'da imza atarken çekilen resmine de yer verdi.

FC Bayern Münih Kulübü adına Taşçı transferini değerlendiren Matthias Sammer, „kısa zamanda bu transferi gerçekleştirebildiğimiz için mutluyuz. Serdar Taşçı, kalitesi ve tecrübesiyle bize katkı sunacağına inanıyor“ açıklamasında bulundu.

Sezon sonuna kadar Bayer Münih forması giyecek olan Serdar Taşçı ise, "Ben kendimi çok iyi hissediyorum, umarım takıma iyi faydalı olabilirim“ ifadesine yer verildi.

Öte yandan Serdar Taşçı ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı açıklanırken, sezon sonunda kulübün istemesi halinde mukavelenin uzatılacağı da, yapılan anlaşmaya yazıldığı belirtildi.

Temel ELCİVAN/DUISBURG (DHA)