Beşiktaş, Marcelo transferini resmen açıkladı

Bundesliga'da 2.5 sezondur Hannover 96 forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcelo Antonio Guedes Filho, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın başarısı için mücadele edecek.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada şöyle:

"Marcelo Antonio Guedes Filho'nun 2015-2016 sezonu sonuna kadar kiralanması konusunda Hannover 96 ile anlaşmaya varılmıştır. Hannover 96 Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecek olup, profesyonel futbol takımımız oyuncusu Alexandre Milosevic 2015-2016 sezonu sonuna kadar Hannover 96 kulübüne bedelsiz olarak kiralanmıştır."

MARCELO GUEDES KİMDİR?

20 Mayıs 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Marcelo Antonio Guedes Filho, Hannover'de bu sezon 19 lig maçında 90 dakika görev yaptı. Brezilyalı stoper, Alman ekibinde üçüncü yılını geçiriyor. Kariyerinde daha önce Santos, Wisla Krakow ve PSV formaları da giyen Marcelo Guedes, Hollanda ekibi PSV'de Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson'la birlikte oynamıştı.