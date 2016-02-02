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Dirseği çıkan Güray Vural'ın sağlık durumu

Dirseği çıkan Güray Vural'ın sağlık durumu
Dirseği çıkan Güray Vural'ın sağlık durumu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan maçta sakatlanan bordo-mavili oyuncu Güray Vural'ın çıkan dirseğinin yerine yerleştirildiği ve herhangi bir kırığının bulunmadığı bildirildi.

TRABZON - Bordo-mavili kulübün doktoru Ufuk Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada,Trabzonspor'daki sakat ve hasta oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Trabzonspor ile Akhisar Belediyespor arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında, Güray Vural'ın girdiği pozisyonda sakatlandığını anımsatan Şentürk, şunları kaydetti:
"Sağ kolu üzerine düşen futbolcumuz Güray Vural'ın dirseğinin çıktığı tespit edilmiş ve ani müdahale ile saha içinde dirseği tekrar yerine yerleştirilmiştir. Yapılan radyografik incelemeler sonucunda herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmış olup önümüzdeki günlerde MR incelemesi de yapılacaktır."

Sakatlığı bulunan futbolculardan Mehmet Ekici'nin de antrenman esnasında sağ baldırında ani bir ağrı hissettiğini belirten Şentürk, çekilen MR sonucu kas yırtığı teşhisi konulan oyuncunun tedavisine başlandığını ifade etti. 

Şentürk, Mustafa Yumlu'nun ise darbe sonrası ayağında oluşan yumuşak doku ve kemik iliği ödemi tedavisine devam edildiğini ve oyuncunun koşu antrenmanlarına başladığını anlatarak, akut bronşit teşhisi konulan Aykut Demir'in tedavisinin sürdüğünü ve hafta içi tekrar antrenmanlara başlamasını beklediklerini kaydetti. (AA)


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