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Eboue parayı dert etmiyor!

Eboue parayı dert etmiyor!
Eboue parayı dert etmiyor!
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Galatasaray ile geçtiğimiz sezon yolları ayrıldıktan sonra boşta olan ve bir ara Yeşilköyspor ile antrenmanlara çıkan Emmanuel Eboue'nin takım arayışı devam ederken, Fildişi Sahilli futbolcunun menajerinin açıklamaları dikkati çekti.

Steaua Bükreş'in gündeminde olan Emmanuel Eboue'nin menajeri Basile Besnard, Rumen basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Menajer Besnard, "Eboue Romanya'nın güzel bir ülke olduğunu ve futbolunun da gelişme potansiyeli bulunduğunu düşünüyor. Para çok da önemli değil. Emmanuel futbolu seviyor ve onun için şu an en önemli şey oynayabilmek. Parayı dert etmiyor. Zaten hayatı boyunca epey para kazandı. Normal ortalama bir maaşı yeterli görüyor. Futbola aç ve Steaua Bükreş gibi büyük bir kulüpte oynamaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

Rumen ekibinin taraftarlarının da 32 yaşındaki sağ bekin transferine sıcak baktıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili gerçekleştirilen ve 10 bine yakın kişinin katıldığı ankette katılımcıların yüzde 80'i, Fildişi Sahilli oyuncuyu Steaua Bükreş'te görmek istediklerini belirtti. Romanya'da transfer sezonu 22 Şubat'a kadar sürdüğü için deneyimli futbolcunun transferi için henüz zaman bulunuyor.


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