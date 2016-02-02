'En kısa yoldan Avrupa'ya gitme şansını kaybettik'

TRABZON - Akhisar Belediyespor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hami Mandıralı, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını, hiç kimsenin hoşuna gitmeyen bir ilk yarı oynadıklarını, ikinci yarıda ise aradıkları golü bulamadıklarını belirterek, "Golü bulamayınca, en kısa yoldan Avrupa'ya gitme şansımız olan kupadan elendik" dedi.

Trabzonspor'da hedeflerin hiçbir zaman bitmeyeceğini kaydeden Mandıralı, şöyle konuştu:

"Biz yukarılara doğru çıkmak istiyorsak, oyuncularımız sahada fedakarlık yapmak zorunda. Çünkü bizler teknik ekip olarak onları hazırlıyoruz. En iyi gördüğümüzü sahaya koyup, oynatmaya çalışıyoruz. Onlardan verim istiyoruz ama bugün olmadı. Ligde dördüncülüğe kadar çıkma şansımızın olduğunu düşünüyorum. Kadromuzun bunu başarabileceğini düşünüyoruz. Bundan sonra daha çok çalışmaları lazım."

"TRABZONSPOR SAHADA TAKIM OLAMIYOR"

Trabzonspor'un zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Mandıralı, "Trabzonspor'da oyuncuların derdinin para olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor, sahada takım olamıyor. Bunun sıkıntıları daha önce de yaşandı" ifadelerini kullandı.

Takımdan gidenlerle ilgili yorum yaptıklarında, işin boyutunun farklılaştığını aktaran bordo-mavili teknik adam, "Trabzonspor, belli ki bir kaos ve bunalımdan çıkmış. Bizler geldikten sonra dokunuşlarla, temaslarla ve bireysel ilişkilerimizi güçlendirerek takımımızı hareketlendirmeye çalışıyoruz ama demek ki çok başarılı olamadık. Tabii ki bu, teslimiyetçi olacağımız anlamına gelmez. Trabzonspor'da bireysel olarak oyuncuların hepsi yetenekli ama takım olma olgusu adına sıkıntılar var. Bu bizden kaynaklanan bir şey değil" şeklinde konuştu.

Mandıralı, Akhisar Belediyespor kalecisi Fatih Öztürk'ün maçın son anlarında taraftarlarla girdiği diyaloğun kendisine sorulması üzerine, "Bir kaleci sadece görevini yapmalı. Rakip takım taraftarıyla uğraşmamalı ve kışkırtmamalı. Zaten takım kötü oynuyor, taraftar rahatsız, bir de onları tahrik etmenin anlamı yok" yanıtını verdi.

GÜRAY'IN KOLU ÇIKTI

Güray Vural'ın, Trabzonspor forması altında ilk maçını eski takımına karşı oynadığını ve talihsiz bir sakatlık yaşadığını ifade eden Hami Mandıralı, "Kolunda çıkma var, belki 3-4 hafta olmayacak. Ona mı ayrı üzüleceksin kötü futbola mı... Ama bunu toparlayacak olan oyunculardır. Biz onları bir araya getirmeye çalışacağız" şeklinde görüşlerini aktardı.

AKHİSAR BELEDİYESPOR CEPHESİ



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise maçın genelinde pozisyona giren tarafın kendileri olduğunu, Trabzonspor'a karşı iyi bir savunma ortaya koyduklarını vurguladı.

Kupada çeyrek finale çıktıları için futbolcularını kutlayan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu sahada Trabzonspor'u yenebilmek, kupada üst tura geçebilmek bizim açımızdan çok önemli. Önemli maç kazandık. Son 15 dakikada çok yüklendiler. Maç tek kaleye döndü. Ama savunmayı da kazanmayı da başardık. Bunun için mutluyum. Hafta sonu lig maçı var. Bu maç burada bitmiştir. Hafta sonu oynanacak maç bizim için çok daha zorlu geçecektir. Trabzonspor lig maçını kazanmak için daha fazla efor sarf edecektir. Biz de kazanmak için daha temkinli olmalıyız."

Cihat Arslan, kupada her maçı ayrı değerlendirdiklerine işaret ederek, "Kupa için simgesel bir hedef koymadık. Maç maç değerlendiriyoruz. Seri başı değiliz. Zorlu rakip gelecek mutlakta. Oynayıp, rakibimizi elemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"FATİH'İ SUÇLU BULUYORUM"



Kaleci Fatih Öztürk'ün taraftarla girdiği diyaloğu da değerlendiren Arslan, "Fatih'in maçın son anlarında taraftarla diyaloğu gereksizdi. Bu, takıma da zarar verir. Futbol burada bitmiyor. Futbol devam ettiği sürece buraya gelip top oynayacaksın. Fatih'i suçlu buluyorum ve eleştiriyorum. Trabzonspor seyircisi küfretse bile saha içindekiler olarak cevap vermemiz gerekiyor. Ben özür dilerim" dedi. (AA)