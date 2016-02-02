Eskişehirspor sil baştan!

ANKARA - Spor Toto Süper Lig'de, ara transfer döneminin en hareketli kulübü Eskişehirspor oldu. Ligin ilk yarısında kötü bir performans ortaya koyan siyah-kırmızılı ekip, bu dönemde 13 futbolcuyu kadrosuna katarken, 12 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Sezon öncesi Samuel Eto'o transferiyle dikkati çeken Antalyaspor, ara transfer döneminde 11 futbolcuyla kadrosuna takviye yaparken, 12 oyuncuyla da yollarını ayırmak zorunda kaldı. Ligde şampiyonluk yarışı içinde yer alan Fenerbahçe, bu dönemde kadrosuna takviye yapmadı. Sarı-lacivertliler, sadece Hakan Çinemre'yi Gaziantepspor'a kiralık verdi. Şampiyonlukta Fenerbahçe ile yarışan Beşiktaş ise 5 oyuncuyla sözleşme imzalarken, 4 oyuncusunu da başka takımlara gönderdi.

Ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen Galatasaray, ara transfer döneminde 2 futbolcuyu kadrosuna katarken, 2 oyuncu da takımdan ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor ise 4 futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken, 9 oyuncuyu da takımdan gönderdi. Ligde 11 puanla son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu da FIFA'nın verdiği transfer yasağı sebebiyle kadrosuna takviye yapamadı. Kırmızı-lacivertli ekibin 3 futbolcusu ise takımdan ayrıldı.

Süper Lig takımlarının ara transferde kadrolarına kattıkları ve gönderdikleri futbolcular şöyle:



Akhisar Belediyespor

Gelenler (6): Peter Grbic (Partizan), Kenan Karışık (Şanlıurfaspor), Muğdat Çelik (Balıkesirspor), Soner Aydoğdu, Alper Uludağ (Trabzonspor), Ricardo Vaz Te (Charlton Athletic)

Gidenler (5): Hasan Kabze (Medicana Sivasspor), Lomana Lualua, Emrah Tuncel, Halil Çolak (Şanlıurfaspor), Güray Vural (Trabzonspor)



Antalyaspor

Gelenler (11): Samuel Inkoom (Boavista), Lionel Enguene (Barcelona B Takımı), Gökhan Yılmaz (Altınordu), Danilo Campos (Dnipro), Ömer Şişmanoğlu (Torku Konyaspor), Oktay Delibalta (Mersin İdmanyurdu), Ramon Motta (Beşiktaş), Onur Muammer Parlar (Takımsız), Halil İbrahim Tuna (Altınordu), Charles Fernando Basilio (Cruzeiro), Yekta Kurtuluş (Medicana Sivasspor)

Gidenler (12): Guilherme Gusmao (Corinthians), Şahin Aygüneş (Karşıyaka), Ahmet Aras (Şanlıurfaspor), Emre Akbaba (Multigruop Alanyaspor-Kiralık), Josip Kvesic (Karşıyaka), Ömer Kandemir (Karşıyaka), Abdel Diarra (Karşıyaka-Kiralık), Koray Arslan (Gaziantepspor), Lokman Gör (Şanlıurfaspor-Kiralık), Ahmet Tayyip Gökkaya (Tokatspor), İbrahim Türker Akova (Ümraniyespor), Lamine Diarra (Göztepe-Kiralık)



Beşiktaş

Gelenler (5): Denys Boyko (Dnipro), Aras Özbiliz (Spartak Moskova), Alexis Delgado (Getafe), Marcelo Guedes (Hannover 96-Kiralık), Kaan Baysal

Gidenler (4): Ramon Motta (Antalyaspor), Aras Özbiliz (Rayo Vallecano-Kiralık), Pedro Franco (San Lorenzo-Kiralık), Alexander Milosevic (Hannover 96-Kiralık)



Bursaspor

Gelenler (3): Jem Paul Karacan (Galatasaray-Kiralık), Deniz Yılmaz (Trabzonspor), Pablo Martin Batalla (Beijing Guoan-Çin)

Gidenler (4): Josue Filipe Soares Pesqueira (Braga), Aydın Karabulut (Gençlerbirliği), Doğanay Kılıç (Gaziantepspor), Isaac Cuenca Lopez



Çaykur Rizespor

Gelenler (1): Ümit Kurt (Medicana Sivasspor)

Gidenler (1): Cumali Bişi (Boluspor)

Eskişehirspor

Gelenler (13): Tornike Okriyaşvili (Genk-Kiralık), Vladyslav Kulach (Stal Dniprodzerzhynsk-Kiralık), Kıvanç Karakaş (Şanlıurfaspor), Axel Meye (US Bitam), Jordi Figueras (Real Betis), Anel Hadzic (Sturm Graz), Mehmet Murat Uçar (Aydınspor 1923), Jeremy Bokila (Guangzhou-Kiralık), Dossa Junior (Torku Konyaspor-Kiralık), İsmail Erdoğan (Beylerbeyi), Mehmet Özcan (Adana Gençlerbirliği), İshak Doğan (Trabzonspor-Kiralık), Nadir Çiftçi (Celtic-Kiralık)

Gidenler (12): Raheem Lawal (Osmanlıspor), Özgür Çek (Multigroup Alanyaspor), Birol Parlak (Kayserispor), Theofanis Gekas (Sion), Junio, Hasan Hüseyin Acar (Tokatspor), Erkut Şentürk, Nassim Ben Khalifa, Jerry Akaminko, Cedric Mongongu, Matias Adrian Defederico, Muarem Muarem



Fenerbahçe

Gelen: Yok

Giden (1): Hakan Çinemre (Gaziantepspor-Kiralık)



Galatasaray

Gelenler (2): Ryan Donk (Kasımpaşa), Martin Linnes (Molde)

Gidenler (2): Kevin Grosskreutz (Stuttgart), Jem Paul Karacan (Bursaspor-Kiralık)



Gaziantepspor

Gelenler (9): Prince Desir Gouano (Bolton Wanderers-Kiralık), Doğanay Kılıç (Bursaspor), Alpay Koçaklı (Kardemir Karabükspor), Mahamadou Bezannier "Habibou" (Rennes-Kiralık), Hürriyet Gücer (Eskişehirspor), Koray Arslan (Antalyaspor), Hakan Çinemre (Fenerbahçe-Kiralık), İlhan Parlak (Kayseri Erciyesspor), Alpay Koçaklı (Kardemir Karabükspor)

Gidenler (7): Muhammet Demir (Trabzonspor), Demba Camara (sözleşmesi feshedildi), Ferhad Ayaz (süresiz kadro dışı bırakıldı), İsmail Haktan Odabaşı (Giresunspor-Kiralık), Müslüm Talşik (Batman Petrolspor-Kiralık), Süleyman Özdamar (Giresunspor), Oğuzhan Türk (Adanaspor), Ognjen Vranjes



Gençlerbirliği

Gelenler (8): Selçuk Şahin (Wil 1900), Aleksandr Hleb (BATE), Serdar Gürler (Trabzonspor), Turgut Doğan Şahin (Kayserispor), Sergey Politevich (Dinamo Minsk), Hakan Aslantaş (Osmanlıspor), Übeyd Adıyaman (Hacettepe), Aydın Karabulut (Bursaspor)

Gidenler (9): Özkan Karabulut (Karşıyaka-Kiralık), Taylan Antalyalı (Kayseri Erciyesspor-Kiralık), Guido Koçer (Yeni Malatyaspor-Kiralık), Atabey Çiçek (Hacettepe-Kiralık), Çağrı Bülbül (Hacettepe-Kiralık), Hikmet Balioğlu (Şanlıurfaspor-Kiralık), Berat Tosun (Balıkesirspor-Kiralık), Walid Atta, Nemanja Tomic

Kasımpaşa

Gelenler (3): David Pavelka (Sloven Liberec), Strahil Venkov Popov (Litex Lovetch), Bengali Fode Koita (Blackburn Rovers)

Gidenler (3): Ryan Donk (Galatasaray), Erhan Kartal (Şanlıurfaspor-Kiralık), Kerem Şeras (Göztepe)

Kayserispor

Gelenler (4): William Alves de Oliveira (Zilina), Birol Parlak (Eskişehirspor), Ali Ahamada (Toulouse), Adnane Tighadouini (Malaga-Kiralık)

Gidenler (2): Barış Özbek, Cüneyt Köz (Balıkesirspor)

Medicana Sivasspor

Gelenler (7): Emre Öztürk (Kayseri Erciyesspor), Joan Oumari (FSV Frankfurt), Gökhan Süzen (Beşiktaş), Etzaz Muzafar Hussain (Molde FK), Cristian Tanase (Tianjin Teda), Hasan Kabze (Akhisar Belediyespor), David Texeira Torres (FC Dallas)

Gidenler (4): Ümit Kurt (Çaykur Rizespor), Yekta Kurtuluş (Antalyaspor), Hakan Özmert (Medipol Başakşehir), Orhan Gülle (Boluspor)



Medipol Başakşehir

Gelenler (2): Stefano Napoleoni (Atromitos), Hakan Özmert (Medicana Sivasspor)

Gidenler (3): Stephane Badji (Anderlecht), Hüseyin Altuğ Taş (Büyükçekmece Tepecikspor-kiralık), Sedat Ağçay (Alima Yeni Malatyaspor)



Mersin İdmanyurdu

Gelenler: Transfer yasağı sebebiyle futbolcu alamadı.

Gidenler (3): Efe Halil Özarslan (Karşıyaka), Oktay Delibalta (Antalyaspor), Isaac Promise (Kardemir Karabükspor)

Osmanlıspor

Gelenler (6): Raheem Lawal (Eskişehirspor), Vaclav Prochazka (Viktoria Plzen), Hakan Arıkan (Kayserispor), Okan Baydemir (Tuzlaspor), Ömer Alp Kulga (BUGSAŞ Spor-Kiralık geri döndü), Dzon Delarge (Admira Wacker-Kiralık)

Gidenler (7): Hakan Aslantaş (Gençlerbirliği), Tonia Tisdell (Karşıyaka-Kiralık), Mehmet Umut Nayir (Yeni Malatyaspor-Kiralık), Galip Güzel ve Bakary Soro (Multigroup Alanyaspor-Kiralık), Tugay Kaçar (Giresunspor-Kiralık), Takayuki Seto (Astra Giurgiu-Kiralık)

Torku Konyaspor

Gelenler (4): Nejc Skubic (Domzale), Barry Douglas (Lech Poznan), Emre Selen (Yeni Malatyaspor), Amir Hadziahmetovic (Zeljeznicar)

Gidenler (7): Mario Felgueiras, Vedat Bora (Giresunspor-kiralık), Kenan Özer (Adana Demirspor), Uğur İnceman (Roda), Özgür Özkaya (Boluspor), Dossa Junior (Eskişehirspor-Kiralık), Ömer Şişmanoğlu (Antalyaspor-Kiralık)



Trabzonspor

Gelenler (4): Muhammet Demir (Gaziantepspor), Jose Bosingwa (Serbest), Serge Akakpo (1461 Trabzon), Güray Vural (Akhisar Belediyespor)

Gidenler (9): Stephane Mbia (Hebei China Fortune), Deniz Yılmaz (Bursaspor), İshak Doğan (Eskişehirspor), Soner Aydoğdu (Akhisar Belediyespor), Alper Uludağ (Akhisar Belediyespor), Dame N'Doye (Sunderland), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Uğurcan Çakır (1461 Trabzon), Mehmet Kuruoğlu (1461 Trabzon) (AA)