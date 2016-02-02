Futbolun Wikileaksi'nden Türkiye tehdidi!

2015 Eylül ayından bu yana futbol hakkında bilinmeyen kara gerçekleri gün yüzüne çıkaran ‘Football Leaks’ sitesinin belgeleri kamuoyunu sarsmayı sürdürüyor. Bale, Ronaldo, Neymar, Martial ve Mesut Özil gibi oyuncuların kontrat gerçeklerini kamuoyuna gösteren grubun yöneticileri de gizliliğini koruyor. Grubun yöneticisi, mail yoluyla Hürriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

BAŞLANGIÇ NOKTASI PORTEKİZ PİYASASINDA YAŞANANLAR

Siz kimsiniz? Bu hareketi niçin başlattınız?

Futbol çok daha fazla şeffaflık ve düzenleme gerektiriyor. Kulüplerin taraftarlarına saygıları yok. Oyuncuların ücretleri, transfer sözleşmeleri, gizli maddeler her şey bir tabu. Gizlenen belgeler, oyuncu menajerlerinin artan etkisi, deniz aşırı ülkelerde fonlar ve perde arkasında dolaşan inanılmaz boyutta paralar var.

FIFA’nın bu konular hakkında hiçbir fikri yok. Neyse ki biz bu dosyaları yayınlayarak dünya çapında bir etki yaratmayı, insanların bu konular hakkında daha fazla tartışmasını sağlamaya başladık. Futbolda şeffaflığın olduğu yeni bir dönemin başlayacağını umuyoruz.

Başlangıç noktanız ne oldu?

Uzunca bir süredir bu işe başlamayı düşünüyorduk. Belgeleri topladık ve doğru zamanı bekledik. FIFA’daki skandallar ve geçen yaz Portekiz transfer piyasasında yaşananlar kırılma noktamız oldu. Öncelikle Portekiz’deki kulüplerde yaşananları ortaya çıkarmayı düşündük ancak kaynaklarımız sayesinde daha ileriye gitmeyi başardık.Football Leaks, Gareth Bale ile Cristiano Ronaldo'nun gerçek maliyetlerini belgeleriyle açıklamıştı.

DÜŞMANLARIMIZ DEĞİL DOSTLARIMIZ ÇOĞALIYOR

Çok düşman edindiğiniz düşünüyor musunuz?

Aksine. Dünyanın her yerinden giderek artan bir destek alıyoruz. İnsanlar yaptığımız işin muazzam olduğunu düşünüyor. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Daha şeffaf ve güvenilir bir spor. Ve hatta FIFA tüm bu dokümanlarımızı tek tek inceliyor. FIFA TMS Genel Müdürü Mark Goddard’ın da sürekli olarak sitemizi denetleyerek bilgileri kullandığını duymak bile bizleri mutlu ediyor.

Size futbolun 'WikiLeaks'i diyebilir miyiz?

Dünya basınında bizi bu şekilde anmaya başladılar. Bu durumdan son derece memnunuz.

TWENTE BAŞKANI SAYEMİZDE İSTİFA ETTİ

Ronaldo, Bale, Neymar gerçeklerini sizden öğrendik. Bizi daha neler bekliyor?

Bize göre bunlardan daha önemli bir durum yaşandı. Geçen yıl Twente ve Doyen Sports arasındaki ‘üçüncü dereceden ortaklık (TPO)’ anlaşmasını gözler önüne serdik. Twente Başkanı bu belgelerden sonra istifa etti. Hollanda Futbol Federasyonu da Twente’yi 3 sezon Avrupa’dan men etti. Çok yakında yeni skandalları ortaya çıkaracağız.

Bunlar sadece transfer sözleşmeleriyle ilgili olmayacak. Aynı zamanda futbol kulüplerinin politikalarına denizaşırı ülkelerden gelen fonların nasıl eklendiğini de belgeleriyle paylaşacağız.

Türkiye’den herhangi bir belge var mı?

Biz zaten Galatasaray’ın Bruma transferinde yer alan gizli hükümlerle ilgili belgeleri yayınladık. Muhtemelen yakında Türk futbolu ile ilgili bazı diğer belgeleri de ortaya çıkaracağız.

YARGIYI PEŞİMİZE TAKMAK İSTİYORLAR

Tehdit alıyor musunuz?

- Güçlü ve zengin bir gruptan tehdit alıyoruz. Projemizi susturmak istiyorlar. Portekizli yetkililerle büyük paraların döndüğü bir işbirliği içindeler. Futbolda lobi gücüne ve cezai makamlar üzerinde büyük bir etkiye sahipler. Bizi yargılatmak için çalışıyorlar. Portekiz Emniyet Müdürü Rogerio aracılığıyla soruşturma hakkındaki detaylara ulaşmak için Başsavcılık Ofisi’ne baskı yapıyorlar. Bize ulaşmak için polis soruşturmasını kullanıyorlar. Kirli işlerini yapmaları için de özel istihbarat ajansı Marclay Associates’i kiraladılar. Lizbon’da polis departmanı ve ajans arasında yapılan tüm gizli toplantıları da biliyoruz.

Kime hizmet ediyorsunuz ve neden bu belgeleri yayınlıyorsunuz?

- Tamamen bağımsız bir grubuz. Ve yaptığımız iş karşılığında ücret almıyoruz. Amacımız futbolun şeffaf ve güvenilir bir ortamda oynanması.

FIFA sizinle iletişime geçti mi?

- Şu ana kadar FIFA ile herhangi bir temasımız olmadı. FIFA bizimle işbirliği yapmak isterse doğrudan yardıma hazırız.

Açıklanmayan paralar kimlere gidiyor?

-Menajerlerin oyuncular üzerindeki etkisi ve sözleşmelerdeki gizli maddeler bu paraların kimlere gittiğini gösteriyor. Biz bunları ortaya çıkarıyoruz çünkü taraftarların bu konular hakkında doğruları bilmeyi hak ettiklerini düşünüyoruz.

İŞTE ORTAYA ÇIKAN ÇARPICI RAKAMLAR

OYUNCU - AÇIKLANAN BEDEL - GERÇEK BEDEL

Gareth Bale 91 milyon Euro 101 milyon Euro

Anthony Martial 45 milyon Euro 80 milyon Euro

Mesut Özil 50 milyon Euro 44 milyon Euro

Neymar 54 milyon Euro 95 milyon Euro

Cristiano Ronaldo 94 milyon Euro 104 milyon Euro