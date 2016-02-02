Galatasaray'dan ayrılan Kaan Baysal, Beşiktaş'ta

İSTANBUL - Denys Boyko, Alexis Delgado ve Marcelo Guedes'i transfer eden Beşiktaş, Spartak Moskova'dan kadrosuna kattığı Aras Özbiliz'i ise İspanya'nın Roya Vallecano takımına kiralık göndermişti. Siyah-beyazlılar, ara transferin son gününde U21 takımı için Kaan Baysal'ı renklerine bağladı.

Kariyerine Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında başlayan Kaan Baysal, 2014'te yıllık 150 bin Euro'ya Galatasaray'a transfer olmuştu. Genç oyuncunun performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, 75 bin Euro karşılığında sözleşmeyi feshetmişti.

Beşiktaş'ın 1.5 yıl olarak yaptığı sözleşmenin mali detayları ise yıllık 25 bin Euro artan ücret ve 7 bin Euro maç başı olarak belirlendi. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'dan yıllık 150 bin Euro alan genç yeteneğe düşük bir maaş ödeyecek olması dikkati çekti. Kaan Baysal, U21 takımında kendini ispat ederek A takıma yükselmek için çaba gösterecek. Ali DANAŞ (DHA)