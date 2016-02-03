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Galatasaray'dan Behzat Uygur'a şok!

Galatasaray'dan Behzat Uygur'a şok!
Galatasaray'dan Behzat Uygur'a şok!
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Ünlü tiyatrocu Behzat Uygur, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle Galatasaray Kulübü'ndeki 'Alt Yapı Genel Sanat Yönetmenliği' görevini yapamıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Uygur'un alt yapıdaki futbolcuları götüreceği 'Marko Paşa' müzikali için yapılan rezervasyonu iptal etti.

Behzat Uygur... Türkiye’nin tanıdığı bir tiyatrocu olmasının yanı sıra sarı-kırmızılı takımın alt yapısında 10 yıl forma giymiş eski bir futbolcu... Ünlü tiyatrocunun yıllarca hayalini süsleyen Galatasaray’a hizmet aşkı, sosyal medyadaki mesajları yüzünden askıda kaldı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; 15 Ocak’ta resmi siteden yapılan duyuru ile Behzat Uygur, Galatasaray’da Alt Yapı Genel Sanat Yönetmeni oldu. Teklifi hiçbir şey talep etmeden, "Gurur duyarım" diyerek kabul etti. Amaç futbolcuların, tiyatro, sergi gibi faaliyetlere götürülüp kültür-sanat alt yapılarını da geliştirmekti.

Nitekim, 15 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından Behzat Uygur, alt yapıdaki öğrencileri kulübün talebi üzerine 'Marko Paşa' müzikalinde ücretsiz ağırlayacaktı. 30 kişilik yer ayrıldı. Ancak Futbol Akademisi yönetimi tarafından müzikal için yapılan rezervasyon, “Biraz bekleyelim” denilerek iptal edildi.

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İptalin perde arkasında ilginç gelişmeler olduğu öğrenildi. Bazı yöneticilerin, Uygur’un twitter’ında yönetimi eleştiren mesajlarını Başşkan Dursun Özbek’e gösterip, “Bu adam bize muhalif, aleyhimizde mesajlar paylaşıyor” demesi bardağı taşırdı. Ve rezervasyon iptal edildi.

Behzat Uygur, Galatasaray Kulübü içinden kulağına gelen, “Bu adam bize muhalif” sözlerinin doğru olup olmadığını aracılar vasıtasıyla başkan Dursun Özbek’e sordurdu. Özbek, bu soruya, “Olur mu öyle şey! Muhalif de olsa güzel bir proje. Behzat Bey çalışmasını yapabilir” yanıtı verdi. Ancak ünlü tiyatrocu ile bu yanıt sonrası kimse temasa geçmedi. Behzat Uygur, müzikale yapılan rezervasyonun bu söylentinin ardından iptal edilmesi ve sarı-kırmızılı yönetimden de kendisine hiçbir çağrı, bilgi verilmemesi üzerine şu an beklemede...

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