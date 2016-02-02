Golcü transferini Aziz Yıldırım engelledi!

Fenerbahçe ara transfer döneminin tamamında golcü aradı, ancak taraftarın beklediği imza gelmedi. Camia işin sadece ekonomik olduğunu ve sezon sonuna bırakıldığını düşünse de perde arkasının bambaşka gelişmeler olduğu ortaya çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Başkan Aziz Yıldırım’ın, hem teknik direktör Vitor Pereira hem de kurmaylarıyla görüşmelerinde kullandığı "Robin van Persie ya da gol kralı Fernandao yedek. Oynamayan küsüyor. Üçüncü golcü yeni sorun” sözleri, takviyenin ertelenmesinde başrolü oynadı.

PEREIRA BİRİNİ OYNATINCA

Fenerbahçe sezona müthiş transferlerle girmiş, özellikle hücum hattında çok önemli takviyeler yapmıştı. Camianın rüyalarını süsleyen Van Persie gibi bir dünya yıldızının yanına Süper Lig’e damgasını vurup Bursaspor formasıyla ‘Gol Kralı’ olan Fernandao da alınmıştı. Ancak Pereira’nın genel olarak tek forvetli sistemi, 2 oyuncudan 1’inin kulübeye hapsolmasına yol açmıştı.

'HAYIR' DEMEDİ AMA...



İlerleyen dönemde zaman zaman 2’li oyuna dönse de Portekizli antrenörün, yönetimden ‘ceza sahasında daha çabuk, bitirici özelliği yüksek’ bir futbolcu istediği ortaya çıktı. Bu istek sarı-lacivertli ekibin kurmayları tarafından da kabul gördü ve devre arasında çalışmalar başladı. Transferin önünü kesmese de tüm bu hareketliliğe itiraz eden tek kişinin Başkan Aziz Yıldırım olduğu öğrenildi.

RAKAMLAR DA DÜŞMEDİ

Fenerbahçe’nin patronunun forvet takviyesi için yaptığı, “Transfere gücümüz var, o noktada bir sıkıntı yok. Ancak Van Persie gibi bir dünya yıldızı bile yedek kalıyor. O oturmasa Türkiye Gol Kralı kulübede. Oynamayan da küsüyor. Şu şartlarda yeni bir golcü yeni bir sorun olur” telkini hem yönetimi hem Pereira’yı etkiledi. Bu tablonun üzerine bir de işin ekonomik boyut eklendi. Fenerbahçe’nin istediği futbolcuların transfer maliyeti de beklenen seviyelere düşmeyince, sarı-lacivertliler transferden vazgeçti.