Guardiola'ya yılda 27 milyon Euro

Manchester City ile anlaştığı açıklanan teknik direktör Pep Guardiola, futbol tarihinin en çok kazanan ismi olacak.

Hürriyet'in haberine göre; İngiliz kulübünden yıllık 27 milyon Euro ücret alacak Guardiola, sadece en fazla kazanan teknik direktör olmakla kalmayacak, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız oyuncuları da geride bırakacak. İspanyol hocanın, 3 yıl boyunca bonuslarla birlikte 100 milyon Euro kazanması bekleniyor.

TRANSFER LİSTESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bu yaz transfer için 200 milyon Euro’luk bütçeye sahip olacak Guardiola’nın, öncelikli olarak Paul Pogba ve John Stones isimleri üzerinde durduğu belirtilirken, ilk göz ağrısı Messi’nin de Barcelona'dan ayrılarak İngiltere’nin yolunu tutacağı iddialar arasında yer alıyor.

Başarılı teknik adamın diğer adayları ise Robert Lewandowski, Thiago Alcantara, İlkay Gündoğan, Aymeric Laporte ve Philippe Coutinho.

ŞEYH MANSUR BİN ZAYED EL NAHYAN KİMDİR?

Net serveti yaklaşık 150 miyar değerinde olan bir aileden gelen Şeyh Mansur'un kendi servetinin büyük kısmı sahip olduğu petrol şirketinden geliyor. Bunun yanı sıra Virgin Galactic (Uzay uçuşu şirketi), Daimler AG (Otomobil şirketi) ve Abu Dhabi Media Investment Corporation gibi şirketlerde de hisseleri bulunyuor. Yaklaşık 1.5 milyar Dolar karşılığında 2008 yılında Manchester City'yi satın alan Mansour, bugüne kadar kulübe çok ciddi yatırımlar yaptı.