Yerel Haberler

Guardiola'ya yılda 27 milyon Euro

Guardiola'ya yılda 27 milyon Euro
Guardiola'ya yılda 27 milyon Euro
A+ A-
Yaklaşık 30 milyar Euro kişisel serveti olduğu tahmin edilen Şeyh Mansur bin zayed El Nahyan'ın sahibi olduğu Manchester City'nin, 3 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Pep Guardiola'ya yılda 27 milyon Euro (86.4 milyon TL) ödeyeceği ortaya çıktı. Bu rakamı, dünayaca ünlü futbolcular Lional Messi ve Cristianon Ronaldo bile alamıyor.

Manchester City ile anlaştığı açıklanan teknik direktör Pep Guardiola, futbol tarihinin en çok kazanan ismi olacak.

Hürriyet'in haberine göre; İngiliz kulübünden yıllık 27 milyon Euro ücret alacak Guardiola, sadece en fazla kazanan teknik direktör olmakla kalmayacak, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız oyuncuları da geride bırakacak. İspanyol hocanın, 3 yıl boyunca bonuslarla birlikte 100 milyon Euro kazanması bekleniyor.

TRANSFER LİSTESİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bu yaz transfer için 200 milyon Euro’luk bütçeye sahip olacak Guardiola’nın, öncelikli olarak Paul Pogba ve John Stones isimleri üzerinde durduğu belirtilirken, ilk göz ağrısı Messi’nin de Barcelona'dan ayrılarak İngiltere’nin yolunu tutacağı iddialar arasında yer alıyor.

Başarılı teknik adamın diğer adayları ise Robert Lewandowski, Thiago Alcantara, İlkay Gündoğan, Aymeric Laporte ve Philippe Coutinho.

ŞEYH MANSUR BİN ZAYED EL NAHYAN KİMDİR?

Net serveti yaklaşık 150 miyar değerinde olan bir aileden gelen Şeyh Mansur'un kendi servetinin büyük kısmı sahip olduğu petrol şirketinden geliyor. Bunun yanı sıra Virgin Galactic (Uzay uçuşu şirketi), Daimler AG (Otomobil şirketi) ve Abu Dhabi Media Investment Corporation gibi şirketlerde de hisseleri bulunyuor. Yaklaşık 1.5 milyar Dolar karşılığında 2008 yılında Manchester City'yi satın alan Mansour, bugüne kadar kulübe çok ciddi yatırımlar yaptı.


    Radikale Devam Edin
    Spor Toto Süper LigOGBMP
    1 -

    Fenerbahçe

    		19144146
    2 -

    Beşiktaş

    		17132241
    3 -

    Galatasaray

    		1996433
    4 -

    Medipol Başakşehir

    		19103633
    5 -

    Torku Konyaspor

    		1995532
      Politika
      Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

      Bakan Bozkır'dan çok önemli pasaport açıklaması

      Ekonomi
      Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

      Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

      Dünya
      Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

      Brüksel saldırısının üçüncü şüphelisi serbest bırakıldı

      Hayat
      Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

      Arda Turan, sevgilisinin fotoğraflarını sildi

      Türkiye
      Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

      Anayasa Mahkemesi'nden 'baz istasyonu' kararı

      Sinema
      Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

      Ara Güler belgeselinin yönetmeni: Kim bu saçmalıkları basına yaydıysa...

      Çevre
      Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting

      Çorlu ve Ergene'ye termik santrale karşı miting