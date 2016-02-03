Hamza Hamzaoğlu: Bu bir dram!

Sarı-kırmızılı takımı çalıştırdığı dönemde, Akhisar Belediyespor'da öğrencisi olan Oumar Niasse'ı almak için çok uğraşan Hamza Hamzaoğlu, o dönem transferin neden gerçekleşmediğini Hürriyet'e anlattı.

"PATLAMA OLURDU"

Şu anda Bursaspor'da görev yapan Hamzaoğlu, "Sosyal medya Niasse transferinin olmamasında etkiliydi. O dönem Bilal Kısa'yı aldığımızda da sosyal medyada çok eleştiri oldu. Bir de üzerine hemen Niasse’yi getirmek o dönemde sosyal medyada patlama yapacaktı. Bunları düşünmemiz dahi bir dram. Türk futbolunun dramı" ifadelerini kullandı.

NIASSE’IN BİLİNMEYENLERİ

-Jose Mourinho kalsaydı, Chelsea’ye transfer olacaktı. Ancak Portekizli teknik adamın görevden alınması bu işi yatırdı.

-Akhisar Belediyespor'a 80 bin Euro bonservis bedeli karşılığında alındı. Maç başı ücreti, bonuslar ile birlikte 250 bin Euro’ya forma giydi.

-Akhisar, Niasse’dan Lokomotiv Moskova’ya giderken 5.5 milyon Euro, Ruslar ise Everton’a satışından 13 milyon Pound gelir sağladı.

-Didier Drogba’nın manevi kardeşi gibi. Akıl hocası Drogba.