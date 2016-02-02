Hamzaoğlu'nun dediği oldu, Galatasaray bin pişman!

RADİKAL - Lokomotiv Moskova forması giyen 25 yaşındaki Senegalli forvet Oumar Niasse, ara transfer döneminin son saatlerinde 13.5 milyon Pound (18 milyon Euro) bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Everton ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray'daki görevine son verilmesinden bir gün önce yaptığı sert açıklamayı akıllara getirdi.

HAMZAOĞLU: HERKES 'KEŞKE NIASSE'I ALSAYDIK' DİYOR

Tarih 17 Kasım 2015... Bilal Kısa ve Jem Karacan transferlerinden sonra Oumar Niasse'ı kadrosuna görmek istediği basına yansıyan 3 kupalı Hamzaoğlu, sosyal medya üzerinden Galatasaray taraftarlarının hedefi haline gelmişti. Umut Bulut'un sözleşmesinin otomatik olarak uzaması, yıldız oyuncu bekleyen taraftarı isyan noktasına getirmişti. Yönetimle birlikte eleştirilerin odağındaki isim olan Hamzaoğlu, sürpriz bir şekilde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının karşısına çıkmıştı.

Niasse sorusu üzerine sarı-kırmızılı hoca, "Niasse'ın benim için ayrı bir yeri var. Bizim yerimiz de Niasse'da farklıdır. Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Sezon başı istedik ama olmadı. Tabii orada da sosyal medyanın gazabına uğradık. Bilal Kısa'yı aldık ve Jem Karacan'ı aldık, 'Akhisar'a mı çevirecek burayı?' diye bir sürü şey söylendi. Doğru bildiğimizi bu kulüp adına yapmak zorundayız. Bugün herkes 'Keşke Niasse'ı alsaydık' diyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kameralar önündeki olay sözler, Galatasaray ile Hamzaoğlu'nun yollarının ayrılmasına neden oldu. Ancak olay 2.5 ay sonra 46 yaşındaki hocanın dediği çıktı. 2014 yılında 5.5 milyon Euro bonservis karşılığında Akhisar Belediyespor'dan Lokomotiv Moskova'ya giden Senegalli futbolcu, Rus ekibinden sergilediği üst düzey performans sonucu değerini 3'e katlayarak Premier Lig sahnesine geçiş yaptı. Beşiktaş ile Moskova temsilcisi arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkça dillendiren yıldız golcü, flaş imzasıyla sarı-kırmızılı futbolseverlere 'keşke' dedirtti.

Bu sezon Spartak Moskova'da 23 maça çıkan Niasse, 13 gol atıp takım arkadaşlarına 10 asist yaparak, 23 gole direkt katkı sağladı.

SÜPER LİG'İN EN AZ KAZANAN FORVETİYDİ

Senegal’de 5 erkek 2 kız kardeşten oluşan müslüman bir ailenin çocuğu olan Niasse, 2013 yılında çok ilginç bir transfer hikayesinin kahramanı oldu. Başarılı golcü, o dönem bir gazeteye verdiği röportajda, futbola adım atma öyküsü ve Akhisar Belediyespor'a transferini şöyle anlatmıştı:

"Senegal’de futbolcu olmak kolay değil. Zengin değilsen ‘lüks’ olarak bakılır. Yapmak zorunda olduğun bir sürü iş arasında futbola zaman ayıramazsın. Futbola 18 yaşında Senegal’in Ouakam F.C. takımında başladım. Taraftarlar çılgındı, hoşgörülü değillerdi. Baskı altında kendimi zorladım ve seviyemi yukarılara taşımaya çalıştım. Ouakam’daki hoşgörüsüzlük bulunduğum şartlara daha kolay uymamı sağladı. İkinci yılımda Senegal şampiyonu olduk ve 'ligin en iyi ikinci oyuncusu' seçildim, 21 gol attım. U21’de 25 maçta, 6 gol attım. Milli takımda kanat oynadım, o yüzden gol sayım düşüktü. Bu performansla Norveç’e 6 ay kiralık gittim. Ancak kasık sakatlığı yaşadım ve sözleşme önermediler. Sonra İbrahima Sonko beni aradı. Önce benimle St. Etienne ilgilendi. Orada beğendiler, ancak sözleşme şartları çok kötüydü. Tekrar geri döndüm. Sonko, Akhisar için hep güzel şeyler söylüyordu. Senegal’de yarım sezonda 13 gol attım ve lig bitince yine Sonko çağırdı. Fransa’dan Brest teklif getirdi ama ikinci defa aynı ülkeyi düşünmedim. Sonko’nun bana güvenmesi önemliydi. Denemeye çıktım, sonrasında Akhisar'la anlaştım."

Akhisar'da Yunan yıldız Theofanis Gekas'ın yokluğunu aratmayan futbolcu, 2013-2014 sezonunda 350 bin Euro'luk yıllık ücreti ile 'Süper Lig'in en az kazanan forveti' olarak dikkati çekti. Sonko’nun tavsiyesiyle 80 bin Euro'ya mukavele yapılan Niasse, ilk sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele ettiği 40 maçta 15 kez fileleri havalandırdı ve 7 asist yaptı.

UMUT-BURAK FORMSUZ, TRANSFER YOK!

Sezon başı Niasse transferinden sosyal medya üzerinden gelen tepkiler sebebiyle vazgeçen Galatasaray, iki golcüsünden de beklediği verimi alamıyor. Henüz 19. haftada lider Fenerbahçe'nin 13 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılarda Umut Bulut, kaçırdığı goller nedeniyle hedef tahtasında. Geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle bu sezon birçok maçta takımını yalnız bırakan Burak Yılmaz, geçmiş yıllardaki görüntüsünden oldukça uzak. West Ham United'a transferi gündeme gelen milli oyuncu, zaman zaman taraftar taraftarın protestosuna maruz kalıyor. Devre arasında Independiente'nin 21 yaşındaki Arjantinli forveti Martin Benitez'i istemesine karşın Finansal Fair Flay kriterlerine takılan teknik Direktör Mustafa Denizli, sezonu formsuz iki golcüsüyle tamamlamak zorunda kaldı.

"BÖYLE BİR KULÜPTE OYNAMAK HAYALİMDİ"

Everton’a imza attıktan sonra İngiliz kulübünün resmi internet sitesine konuşan Senegalli futbolcu, "Everton’un Premier Lig’in büyük tarihli kulüplerinden olduğunu biliyorum. Premier Lig’de böylesi büyük bir kulüpte oynamak benim hayalimdi. Everton’un benimle ilgilendiğini Ekim ayından öğrendim. O tarihten bu yana onların maçlarını izliyorum. Menajerle yaptığımız görüşmede benden isteklerini açıkça söyledi” diye konuştu.

TARİHE GEÇEN TRANSFER

Senegalli golcü, astronomik bir ücretle transfer olduğu Everton'da 'en çok bonservis bedeli ödenen 3. futbolcu' oldu. Niasse ayrıca, Lokomotiv Moskova'da 'en fazla bonservis bedeliyle satılan oyuncu' unvanını elde etti.