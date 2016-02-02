İşte Sinan Gümüş'ün sırrı

Cesare Prandelli döneminde transfer edilen, ancak ne İtalyan hocanın ne de ondan sonra göreve gelen Hamza Hamzaoğlu’nun fazla şans vermediği Sinan Gümüş, Mustafa Denizli’yle birlikte kendini gösterdi. Son olarak Gaziantepspor ağlarını sarsan 22 yaşındaki forvet, sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 7 maçta 8 gol attı.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Sinan Gümüş'ün asıl sırrı Mustafa Denizli’de... Tecrübeli hoca, geldiği günden bu yana genmç oyuncuyla özel olarak ilgileniyor. Ona nereye koşması, topu nerede alması ve nereye yönlenmesi gerektiği konularını anlatan Denizli, idman sonralarında bile Sinan’a pratik yaptırıyor.

Genç futbolcu, hem bu tecrübeden faydalanıyor hem de kazandığı özgüvenle artık sahada fark yaratmaya başlıyor.