İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler

Son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Kupanın bu etabında alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Kayserispor: 1-0 (Uzatmada)
Sivas Belediyespor-Çaykur Rizespor: 0-2
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Torku Konyaspor-Antalyaspor: 1-0
Bucaspor-Beşiktaş: 0-2
Galatasaray-Gaziantepspor: 3-1
Medipol Başakşehir-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0
Trabzonspor-Akhisar Belediyespor: 0-1
Organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir seri başı olarak katılacak. (AA)