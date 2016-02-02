Yerel Haberler

İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler

İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler
İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlanırken, çeyrek finalistler belli oldu.

Son 16 turu maçlarında rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler, Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Akhisar Belediyespor adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Kupanın bu etabında alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Kayserispor: 1-0 (Uzatmada)
Sivas Belediyespor-Çaykur Rizespor: 0-2
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Torku Konyaspor-Antalyaspor: 1-0
Bucaspor-Beşiktaş: 0-2
Galatasaray-Gaziantepspor: 3-1
Medipol Başakşehir-Büyükçekmece Tepecikspor: 4-0
Trabzonspor-Akhisar Belediyespor: 0-1

Organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri bugün gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir seri başı olarak katılacak. (AA)


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    Spor Toto Süper LigOGBMP
    1 -

    Fenerbahçe

    		19144146
    2 -

    Beşiktaş

    		17132241
    3 -

    Galatasaray

    		1996433
    4 -

    Medipol Başakşehir

    		19103633
    5 -

    Torku Konyaspor

    		1995532
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