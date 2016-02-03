İşte Vodafone Arena'nın açılış tarihi

Fanatik Gazetesi, siyah-beyazlı camianın dört gözle beklediği yeni stadın açılış tarihini 19 Mart 2016 olarak duyurdu.

Haziran 2013’te yıkılan ve Kasım 2013’te yeniden inşa çalışmalarına başlanan Vodafone Arena için defalarca öngörüde bulunuldu ama üst üste yaşanan aksaklıklar büyük günü hep erteledi. Fakat artık çalışmaların sonuna gelindi. Hatta stada ismini veren sponsor firma Vodafone, açılış günü olarak kararlaştırılan 19.03.2016 için konuk listesi yapıp davetiye bastırmaya başladı.

TFF'YE 19:03 RİCASI

Planlanan açılış gününde Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Stat açılışına gelecek olan misafirler ve taraftarlar için birçok sürpriz hazırlanacak. Beşiktaş'ın, açılış ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bir ricası olacak. Buna göre, maçın başlama saatinin siyah-beyazlı kulübün kuruluş tarihini temsil eden 19:03'e alınması istenecek.