Jackson Martinez 42 milyon Euro'ya Çin'de

ANKARA - Guangzhou Evergrande Kulübü'nden yapılan açıklamada, Jackson Martinez ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ve 29 yaşındaki golcünün yapılacak sağlık kontrolünün ardından 9 Şubat'ta başlayacak hazırlık kampına katılacağı belirtildi.

Guangzhou Evergrande, Martinez'in bonservis bedeli için Atletico Madrid'e 42 milyon Euro vererek, Asya kıtasının transfer rekorunu kırdı. Jackson Martinez de '2016'nın en pahalı futbolcusu' unvanını aldı.

Atletico Madrid'in geçen sezon Porto'dan 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Kolombiyalı milli futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı 22 maçta 3 gole imza atmıştı.

Çin kulüpleri, ara transfer döneminde Ramires, Gervinho ve Fredy Guarin gibi önemli futbolcuları kadrosuna katarak dikkati çekmişti. (AA)