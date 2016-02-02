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John Heitinga futbolu bıraktı

John Heitinga futbolu bıraktı
John Heitinga futbolu bıraktı
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivise) ekiplerinden Ajax'ta forma giyen John Heitinga, futbol kariyerine son noktayı koydu.

LAHEY – John Heitinga, en büyük tutkusu olan futbola veda etme kararı aldığını duyurdu. Yurt dışındaki futbol macerasından sonra yeniden döndüğü Ajax’ta taraftarlara bir kez daha şampiyonluk yaşatmayı hayal ettiğini kaydeden Hollandalı yıldız, erken olarak değerlendirdiği futbola veda kararına aralık ayında vardığını ifade etti.

Ajax Kulübü de Pazar günü Amsterdam Arena'da oynanacak Feyenoord derbisi öncesinde Heitinga için veda töreni düzenleneceğini açıkladı. Heitinga’nın Ajax’ın altyapısında görev yapacağı kaydedildi.

Futbol hayatına Ajax’ta başlayan Heitinga, ardından Atletico Madrid, Everton, Fulham ve Hertha Berlin gibi takımların formasını giydi. 32 yaşındaki yıldız, Hollanda A Milli Takımı’nda ise 87 kez oynama başarısı gösterdi. (AA)


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