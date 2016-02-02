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Jose Sosa için çılgın istek!

Jose Sosa için çılgın istek!
Jose Sosa için çılgın istek!
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Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Arjantinli yıldızı Jose Sosa'ya, River Plate tarafından yapılan transfer teklifinin detayları ortaya çıktı.

Jose Sosa, Süper Lig'de ertelenen Trabzonspor maçı dönüşü İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede, "River Plate’ten teklif var. Ya sözleşmemi iyileştirip uzatalım ya da transferi değerlendirin” mesajını iletmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; başarılı oyuncunun menajeri Ezequil Manera, önceki gün Arjantin’de Radio La Red’e bu teklif ile ilgili açıklama yaptı.   

BEŞİKTAŞ 9 MİLYON EURO İSTEDİ

Menajer Manera, "Jose, River Plate’e gelecekti ancak Türkler ulaşılmaz bir rakam talep etti. Beşiktaş 9 milyon Euro istediği için bu transfer River için şu aşamada imkansız. River Plate, Sosa için 3 milyon Euro’luk teklif sundu ancak Sosa’nın Arjantin’e dönme isteğine karşın Beşiktaş bu rakamı geri çevirdi” ifadelerini kullandı.

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